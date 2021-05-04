E o Fessin? Mancini afirma que tratamento é igual aos demais no Corinthians: 'A gente observa'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians ainda tem um caso a ser resolvido no elenco atual, que tem gerado questionamentos por parte da torcida. Trata-se de Fessin, que estava emprestado ao Bahia até o término do Campeonato Brasileiro, e segue com futuro indefinido no clube. Vagner Mancini comentou a situação do atleta.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Aos 22 anos, Fessin tem contrato com o Timão até dezembro de 2021, mas nunca atuou pelo profissional do clube. Contratado em 2018 para a base, após se destacar pelo ABC-RN, sofreu grave lesão em 2019 e não teve mais espaço. Quando retornou do empréstimo, passou a treinar de forma separada do elenco, mas teve oportunidade recente de trabalhar com o grupo principal

- O Fessin é um atleta do Corinthians. Ele voltou, fez um período de parte física, que todos os atletas que voltam de empréstimo fazem, posterior a isso ele é reintegrado, a gente observa, para que a gente dê andamento a tudo aquilo que tem que acontecer no clube - afirmou o treinador corintiano.Diante disso, Mancini diz que o meia terá o mesmo tipo de tratamento que os demais atletas e será observado até que se decida o que será melhor para todas as partes: atleta, clube e comissão técnica. Enquanto isso, ele segue treinando no CT Joaquim Grava, mas o técnico não indica a utilização do jovem.

- O Fessin, como os outros atletas, precisam ser respeitados, porque são atletas do Corinthians. Não é um atleta, dois ou três que vão ser tratado de uma forma diferente. Assim como aconteceu com outros jogadores, estamos fazendo com o Fessin, dando a oportunidade a ele, olhando e esperando, até que a gente tome a decisão necessária do que vai acontecer - concluiu.