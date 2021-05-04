Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • E o Fessin? Mancini afirma que tratamento é igual aos demais no Corinthians: 'A gente observa'
futebol

E o Fessin? Mancini afirma que tratamento é igual aos demais no Corinthians: 'A gente observa'

Meia voltou de empréstimo do Bahia, mas segue com futuro indefinido no clube. Recentemente ele treinou com o elenco principal e ainda não recebeu oportunidades...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 08:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians ainda tem um caso a ser resolvido no elenco atual, que tem gerado questionamentos por parte da torcida. Trata-se de Fessin, que estava emprestado ao Bahia até o término do Campeonato Brasileiro, e segue com futuro indefinido no clube. Vagner Mancini comentou a situação do atleta.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Timão mantém invencibilidade contra São Paulo na Neo Química Arena; veja
Aos 22 anos, Fessin tem contrato com o Timão até dezembro de 2021, mas nunca atuou pelo profissional do clube. Contratado em 2018 para a base, após se destacar pelo ABC-RN, sofreu grave lesão em 2019 e não teve mais espaço. Quando retornou do empréstimo, passou a treinar de forma separada do elenco, mas teve oportunidade recente de trabalhar com o grupo principal
- O Fessin é um atleta do Corinthians. Ele voltou, fez um período de parte física, que todos os atletas que voltam de empréstimo fazem, posterior a isso ele é reintegrado, a gente observa, para que a gente dê andamento a tudo aquilo que tem que acontecer no clube - afirmou o treinador corintiano.Diante disso, Mancini diz que o meia terá o mesmo tipo de tratamento que os demais atletas e será observado até que se decida o que será melhor para todas as partes: atleta, clube e comissão técnica. Enquanto isso, ele segue treinando no CT Joaquim Grava, mas o técnico não indica a utilização do jovem.
- O Fessin, como os outros atletas, precisam ser respeitados, porque são atletas do Corinthians. Não é um atleta, dois ou três que vão ser tratado de uma forma diferente. Assim como aconteceu com outros jogadores, estamos fazendo com o Fessin, dando a oportunidade a ele, olhando e esperando, até que a gente tome a decisão necessária do que vai acontecer - concluiu.
Segundo apurou o LANCE!, Fessin não deve fazer parte dos planos da comissão técnica e também não deve ser aproveitado no elenco sub-23, sob o comando do ex-jogador Danilo. tendência é que ele seja emprestado para outro clube e tenha seu contrato estendido por mais um ano com o Corinthians.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados