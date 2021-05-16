Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • E o Diego Cavalieri? Goleiro volta a sentir desconforto e é entregue ao DM do Botafogo
futebol

E o Diego Cavalieri? Goleiro volta a sentir desconforto e é entregue ao DM do Botafogo

Treinador Marcelo Chamusca afirmou que camisa 12, que havia sido liberado há duas semanas, voltou a sentir dores e não está disponível...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 17:30
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Não será por agora que Diego Cavalieri fará a estreia na temporada 2021 no Botafogo. Pelo menos foi o que garantiu Marcelo Chamusca, treinador do Alvinegro, em entrevista coletiva realizada neste domingo, após a derrota por 1 a 0 para o Vasco, pela Taça Rio.
O comandante explicou que o camisa 12 havia sido liberado após uma lesão no tornozelo direito, mas voltou a sentir um desconforto e foi novamente entregue ao Departamento Médico.
- Cavalieri retornou há duas semanas para atividades no campo, vinha treinando normalmente. No início dessa semana voltou a sentir um desconforto, fez exames e está em processo de recuperação. Quem pode dar mais informações é o próprio Departamento Médico. Ele não está sendo utilizado porque está no DM - afirmou.
O camisa 12 não entra em campo desde o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no dia 2 de fevereiro, pelo último Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados