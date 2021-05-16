E o Diego Cavalieri? Goleiro volta a sentir desconforto e é entregue ao DM do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Não será por agora que Diego Cavalieri fará a estreia na temporada 2021 no Botafogo. Pelo menos foi o que garantiu Marcelo Chamusca, treinador do Alvinegro, em entrevista coletiva realizada neste domingo, após a derrota por 1 a 0 para o Vasco, pela Taça Rio.

O comandante explicou que o camisa 12 havia sido liberado após uma lesão no tornozelo direito, mas voltou a sentir um desconforto e foi novamente entregue ao Departamento Médico.

- Cavalieri retornou há duas semanas para atividades no campo, vinha treinando normalmente. No início dessa semana voltou a sentir um desconforto, fez exames e está em processo de recuperação. Quem pode dar mais informações é o próprio Departamento Médico. Ele não está sendo utilizado porque está no DM - afirmou.