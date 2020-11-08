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futebol

E o Bruno Méndez? Mancini explica uruguaio na reserva do Corinthians

Zagueiro não voltou mais para a equipe titular desde o primeiro jogo do treinador pelo Timão. Naquela ocasião, Bruno foi expulso e desde então Marllon assumiu a posição...

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 18:09

LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 18:09
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Vagner Mancini completou sete jogos à frente do Corinthians no último sábado, quando enfrentou o Atlético-GO, e pela sexta vez a zaga titular foi formada por Marllon e Gil, sem a presença de Bruno Méndez, que era o favorito a assumir a vaga de Danilo Avelar, que se lesionou e está fora da temporada. O técnico explicou esse "sumiço" do uruguaio, que tem sido apenas opção no banco.No primeiro jogo de Mancini no comando do Timão, diante do Athletico-PR, fora de casa, a dupla de zaga foi Bruno Méndez e Gil, porém o jovem zagueiro acabou sendo expulso por uma agressão ao adversário no segundo tempo e deixou a equipe com um jogador a menos. Desde então, o uruguaio não voltou para a titularidade e viu Marllon se firmar no setor defensivo alvinegro.
- Sobre o Bruno Méndez, o atleta acabou na minha estreia sendo expulso, e aí o Marllon entrou na sequência, acabou indo bem, está jogando muito bem junto com o Gil, então por isso a opção de manter o Marllon - disse Mancini.Marllon estava emprestado ao Cruzeiro, mas teve seu retorno solicitado logo após a grave lesão de Danilo Avelar. A ideia era que Bruno Méndez, contratado em 2019 como promessa do futebol sul-americano, assumisse a titularidade e tivesse sua primeira sequência entre os 11 iniciais, o que acabou não acontecendo. No entanto, Mancini não descarta sua utilização em breve.
- O Bruno é um jogador que pode aparecer a qualquer momento na equipe, é um atleta de uma liderança muito boa, de uma técnica elogiável. Eu não tenho dúvida do acerto da contratação, já pensei em utilizá-lo inclusive em outras funções, tamanha a capacidade técnica dele de sair de certas funções defensivas. Infelizmente a gente lamenta o fato de ele ter sido expulso numa partida que foi na minha chegada, o Marllon entrou na sequência e acabou seguindo como titular - complementou o treinador corintiano.
Sendo assim, para o próximo sábado, às 19h, quando o Corinthians enfrenta o Atlético-MG, na Neo Química Arena, Marllon e Gil devem permanecer na zaga titular, enquanto Bruno Méndez aguarda por uma oportunidade no banco de reservas. Agora ele terá também a concorrência de Jemerson, recém-contratado, que deve estar à disposição de Vagner Mancini em breve

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