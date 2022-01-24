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futebol

É do Inter! David é oficialmente anunciado no Colorado

Negociação que tinha acerto verbal há alguns dias estava por pendências burocráticas para ser sacramentada...

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 14:37

LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 14:37
O atacante David pode ser, efetivamente, considerado como o novo reforço do Internacional. Depois da negociação ser dada como verbalmente resolvida há alguns dias, o clube fez o anúncio oficial nesta segunda-feira (24) do atleta que estava no Fortaleza.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSe na parte teórica estava tudo certo, o apontamento recente feito pelo advogado Alex Santiago no podcast 'Glória e Tradição", na última sexta-feira (21), foi de que haviam "pendências burocráticas" que estavam impedindo a oficialização do negócio:
- São acertos burocráticos que estão faltando. E o Fortaleza sempre busca em cada detalhe hoje proteger os seus direitos. O Fortaleza está buscando minunciosamente cada detalhe da situação e no momento correto ela vai vir. O Fortaleza vai sempre protegendo aquilo que é seu.
Com a questão resolvida, David chegou a capital gaúcha para fazer os exames e assinar o acordo até dezembro de 2025 na transação que tem o aporte de R$ 10,8 milhões para ter os direitos do atacante. Enquanto o equivalente a R$ 5,4 milhões tem previsão de pagamento à vista, o restante será pago em parcelas.
- É uma satisfação imensa estar aqui. Um clube gigantesco e com uma torcida maravilhosa, que sempre lota o estádio. Uma oportunidade muito boa para mim, um elenco qualificado. A gente tem tudo para fazer um belo ano e eu estou muito feliz e fazer parte disso - pontuou David.
Crédito: Divulgação/Internacional

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