É campeão! Hulk marca duas vezes, Atlético-MG vence o Cruzeiro e conquista o tricampeonato mineiro

O Atlético-MG é tricampeão mineiro. O Galo venceu o rival Cruzeiro por 3 a 1, gols de Hulk, duas vezes, e Nacho, com Edu descontando para a Raposa, no duelo deste sábado, 2 de abril, no Mineirão, pela final do Campeonato Estadual. O Galo mostrou sua força e levou a competição pelo terceiro ano seguido (2020-2021 e 2022) superando o maior rival, levando sua quarta conquista em menos de seis meses. A equipe alvinegra colocou o Estadual na sua galeria de conquistas de um elenco que se mostra cada vez mais vencedor. Apesar do placar, o Cruzeiro teve bons momentos, mostrou que pode fazer uma Série B forte, mas o elenco do Galo demonstrou que pode dar mais alegrias para sua torcida. Em Minas Gerais, quem canta de Galo é o Atlético-MG FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG 3 x 1 CRUZEIRO
Data: 2 de abril de 2022Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da SilvaGols: Hulk, aos 30’- do 1º T (1-0), Nacho aos 20’-2ºT(2-0), Hulk, aos do 2º T (3-0), Edu, aos 44’-2ºT(3-1)Cartões amarelos: Nacho (ATL), Réver(ATL). Willian Oliveira (ATL), Edu(CRU), Allan(ATL), Rafael Cabral (CRU)Cartões vermelhos: Público: 53.572 Renda: R$ 4 851 600,00
ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Everson, Mariano, Nathan Silva, Réver e Guilherme Arana. Jair (Eduardo Sasha, aos 42’-2ºT), Allan (Otávio, aos 38’-2ºT), Nacho (Junior Alonso, aos 37’-2ºT) e Zaracho; Hulk e Keno (Ademir, aos 10’-2ºT )
CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira (Miticov, aos 36’-2ºT),Pedro Castro(João Paulo, aos 15’-2ºT) , Fernando Canesin (Adriano, aos 37’-2ºT) e João Paulo; Vitor Roque (Daniel Júnior, aos 24’-2ºT ) e Vitor Leque (Waguininho, aos 15’-2ºT),