É campeão! Hulk marca duas vezes, Atlético-MG vence o Cruzeiro e conquista o tricampeonato mineiro

O Atlético-MG é tricampeão mineiro. O Galo venceu o rival Cruzeiro por 3 a 1, gols de Hulk, duas vezes, e Nacho, com Edu descontando para a Raposa, no duelo deste sábado, 2 de abril, no Mineirão, pela final do Campeonato Estadual. O Galo mostrou sua força e levou a competição pelo terceiro ano seguido (2020-2021 e 2022) superando o maior rival, levando sua quarta conquista em menos de seis meses. A equipe alvinegra colocou o Estadual na sua galeria de conquistas de um elenco que se mostra cada vez mais vencedor. Apesar do placar, o Cruzeiro teve bons momentos, mostrou que pode fazer uma Série B forte, mas o elenco do Galo demonstrou que pode dar mais alegrias para sua torcida. Em Minas Gerais, quem canta de Galo é o Atlético-MG FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG 3 x 1 CRUZEIRO