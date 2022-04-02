  • É CAMPEÃO! De virada, Atlético-GO vence o Goiás e fica com o título do Estadual em 2022
É CAMPEÃO! De virada, Atlético-GO vence o Goiás e fica com o título do Estadual em 2022

Depois de sair perdendo na primeira etapa, Dragão mostra força e arranca vitória heroica na Serrinha...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2022 às 18:29

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 18:29

Em um jogo de encher os olhos dos torcedores, somente a vitória interessava ao Goiás antes da bola rolar no estádio da Serrinha, na tarde deste sábado. Tentando reverter a situação de 1 a 0 na ida, o Verdão até chegou abrir a contagem com Nicolas, ainda na etapa inicial, porém viu o Dragão, já no segundo tempo, virar o placar para 3 a 1, garantindo assim o título do Campeonato Goiano de 2022.
Porém a equipe de Umberto Louzer tem pouco tempo para comemorar, já que fará sua estreia na CONMEBOL Sul-Americana, no Antônio Accioly, na próxima terça-feira (5), diante da LDU. Já o time de Glauber Ramos voltará a campo apenas no próximo domingo (10), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Coritiba, no Couto Pereira.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEQUIPES SE LANÇAM AO ATAQUE
Buscando a vitória desde o primeiro minuto, tanto o Goiás, quanto o Atlético-GO iniciaram o jogo na tentativa de abrir a contagem. Porém, logo na primeira tentativa, o Verdão acabou mandando para fora no arremate de Diego, enquanto o Dragão respondeu com Wellington Rato que parou na defesa de Tadeu.
Na sequência, até meados dos 25 minutos, o time da casa seguia atacando pelo lado direito acionando bastante Apodi e Diego. Entretanto, mesmo com a ofensividade, viu o adversário conseguir assustar em uma cobrança de falta de Shaylon, mas a bola foi para fora.
NICOLAS ABRE A CONTAGEM
Com o jogo em aberto, o Goiás continuou na insistência de encontrar seu tento. Até que conseguiu. Aos 30, após cobrança de escanteio, o atacante Nicolas levou a melhor ao subir e mandou para o fundo das redes para festa da torcida na Serrinha.
ATLÉTICO TENTA O EMPATE
Tentando encontrar o tento de igualdade logo na sequência, o Dragão sabia que tinha pouco tempo até o término da etapa inicial. Até que aos 43 minutos, Shaylon chegou a marcar, porém o gol foi anulado com auxílio do VAR, para lamentação do atacante.
DRAGÃO VIRA NA SEGUNDA ETAPA...
Na volta para a última metade, apenas o técnico do Goiás, Glauber Ramos, foi quem optou por uma troca tirando Pedro Raul para colocar em seu lugar Albano. Mas quem surpreendeu foram os visitantes. Com 1 minuto no relógio, Marlon Freitas, após receber passe de Shaylon, mandou uma bomba no ângulo sem chances para Tadeu. Tudo igual na Serrinha.
O tento empolgou o time de Umberto Louzer que, logo na sequência, virou o jogo. Aos 4, foi a vez de Wellington Rato, também após passe de Shaylon, saiu da marcação de Yan Souto para fazer 2 a 1 e colocar o Dragão em vantagem.
...E TINHA MAIS
Percebendo o bom momento, o Atlético não quis saber de pisar no freio. Sendo assim, aos 21 minutos, depois de duas assistências, foi a vez dele marcar, Shaylon, em um lindo gol, depois de driblar o goleiro Tadeu e, praticamente sem ângulo, chutou para fazer 3 a 1 na contagem.
RETA FINAL
Praticamente com o jogo resolvido, os dois treinadores ainda apostaram nas últimas mudanças. Porém, sem grandes emoções, o Atlético-GO apenas segurou o resultado para garantir mais um título em sua história, com um sabor especial, fazendo a festa na casa do rival.FICHA TÉCNICAGoiás 1x3 Atlético-GO
Data e horário: 02/04/2022, às 16h30 (de Brasília)​Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA/SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)
Cartões Amarelos: Fellipe Bastos, 18'/1ºT; Léo Pereira, 25'/1ºT, Marlon Freitas, 2'/2ºT; Wanderson, 7'/2ºT
Gols: Nicolas, 30'/1ºT (1-0); Marlon Freitas, 1'/2ºT (1-1); Wellington Rato, 4'/2ºT (2-1); Shaylon, 21'/2ºT (3-1)
GOIÁS: Tadeu; Diego, Da Silva, Yan Souto e Danilo Barcelos; Auremir, Fellipe Bastos (Henrique Lordelo, aos 45'/2ºT) e Elvis; Apodi (Reginaldo, aos 39'/2ºT), Nicolas e Pedro Raul (Albano, no intervalo).(Técnico: Glauber Ramos)
ATLÉTICO-GO: Luan Polli; Dudu (Luan Sales, aos 40'/2ºT), Wanderson, Edson e Arthur Henrique (Hayner, aos 31'/2ºT); Baralhas, Marlon Freitas, Rickson e Shaylon; Wellington Rato e Léo Pereira (Airton, aos 40'/2ºT).(Técnico: Umberto Louzer)
Crédito: Jogadores do Atlético-GO comemoram um dos gols na vitória sobre o Goiás, pela decisão do Estadual (Foto: Bruno Corsino/ACG

