E agora, Louzer? Sport foi vazado nos últimos quatro jogos

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Contratado pelo status obtido na Chapecoense devido ao sistema defensivo sólido, Umberto Louzer tem encontrado dificuldade na sequência do seu trabalho na Ilha do Retiro para equilibrar o desempenho da defesa.

Se pegarmos os últimos quatro jogos do Leão (final do estadual e início do Brasileirão), o time foi vazado em cinco oportunidades, números que explicam a queda de rendimento.

Apesar das peças ofensivas, o jogo de Louzer consiste em neutralizar seus rivais e apresentar efetividade no sistema ofensivo.

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