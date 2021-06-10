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futebol

E agora, Louzer? Sport foi vazado nos últimos quatro jogos

Conhecido por montar defesas sólidas, o treinador ainda não encaixou o seu jogo no Leão...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 09:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2021 às 09:41
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Contratado pelo status obtido na Chapecoense devido ao sistema defensivo sólido, Umberto Louzer tem encontrado dificuldade na sequência do seu trabalho na Ilha do Retiro para equilibrar o desempenho da defesa.
Se pegarmos os últimos quatro jogos do Leão (final do estadual e início do Brasileirão), o time foi vazado em cinco oportunidades, números que explicam a queda de rendimento.
Apesar das peças ofensivas, o jogo de Louzer consiste em neutralizar seus rivais e apresentar efetividade no sistema ofensivo.
Fortaleza
Na próxima rodada, o Leão visita o Fortaleza em clássico nordestino no Campeonato Brasileiro e espera obter êxito no objetivo de voltar para casa sem sofrer gols e com vitória na conta.

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