E a base? Ruan, do Palmeiras, conta o que tem sido feito durante pandemia

Crédito: No último treino com bola no Palmeiras, Ruan esteve com Gustavo Gómez e outros atletas (Arquivo Pessoal

O último treino em grupo do Palmeiras aconteceu em 14 de março, com os jogadores que não atuaram diante da Inter de Limeira, que foi o último compromisso antes da paralisação pelo coronavírus. Ruan Santos, zagueiro do sub-17, fez sua primeira aparição entre os profissionais naquele dia e comemorou o fato nas redes sociais na ocasião. E então veio a pandemia.

São 108 dias sem atividades na Academia de Futebol, seja para o elenco principal ou para os garotos da base. Ruan, que é filho de Narciso, ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira, explica o que vem acontecendo com a sua categoria desde então.

- Voltamos a treinar há um mês, em casa, com o nosso preparador físico Cyro. Treinamos três vezes na semana e estamos na expectativa que voltem os treinos e os campeonatos o mais rápido possível. Não avisaram nada sobre o retorno, mas tem especulações que voltará no começo de agosto – iniciou o defensor.E MAIS:Após 108 dias, Palmeiras volta aos treinos coletivos no CTMudanças na nutrição: como o Palmeiras se prepara para retornoChapéu, acusações, títulos no Palmeiras… Veja 11 momentos da carreira de DuduDudu publica foto após atividade separada do elenco do PalmeirasDefesa de Dudu apresenta novas provas sobre confusão com ex-esposa; veja cronologia do casoO jogador disse que ainda não se sabe como o calendário andará, porque, apesar do retorno dos treinos presenciais entre os profissionais, não há previsão da volta das competições oficiais em São Paulo.

- Estou treinando bem focado e mantendo a forma. Não sabemos como vai ser o calendário. Porém, estou pronto e à disposição do Palmeiras. No início, como tudo era sem uma certeza, pediram para a gente ficar em casa, respeitar a quarentena. Fiquei treinando com o preparador físico e há um mês voltamos a treinar respeitando o cronograma do clube – complementou.

Ruan Santos segue trabalhando para tentar repetir a boa atuação do dia 11 de março de 2020, pouco antes da paralisação das atividades por conta da Covid-19. Na estreia do Palmeiras sub-17 no Campeonato Brasileiro, a equipe goleou o Botafogo por 5 a 0 e o zagueiro foi o responsável pelo quarto gol. A partida da equipe principal contra a Inter de Limeira aconteceu no interior paulista.Última partida dentro do Allianz Parque, pelo Brasileiro Sub-17 (Cesar Greco/Palmeiras)Diante disso e também por ter treinado com o elenco profissional no dia 14 de março, ele espera receber novas oportunidades, mesmo com o hiato produzido por conta do coronavírus.