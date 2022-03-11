Dylan Talero é recepcionado por Matheus Nascimento no Botafogo

Dylan Talero já chegou ao Botafogo. Anunciado por John Textor na noite de quinta-feira, o colombiano desembarcou no Brasil na manhã desta sexta-feira e já foi ao Estádio Nilton Santos para o primeiro treinamento como jogador do Alvinegro.+ Com 'novo Cristiano Ronaldo', Botafogo inicia intercâmbios na base e contatos com clubes de John Textor

O atacante, que estava no FC Florida, equipe que disputa torneios de base nos Estados Unidos e pertence a John Textor, chega para reforçar o time sub-20 do Glorioso. Se for bem, assinará contrato profissional com o Alvinegro.

Ele foi recepcionado com o Matheus Nascimento. Nas redes sociais, Textor brincou que era o encontro do "novo Cavani" com o "novo Cristiano Ronaldo" pela semelhança dos jovens com os craques mundiais.

– Estou muito feliz de desfrutar desse momento no Botafogo. É um clube grandioso e reconhecido em todo o mundo. Quero aproveitar o máximo e absorver grandes experiências para me desenvolver como atleta e pessoa. Estou realizando um sonho. Agradeço ao Botafogo e ao John Textor pela oportunidade - afirmou Dylan, em entrevista ao site oficial do Botafogo.