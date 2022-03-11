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futebol

Dylan Talero é recepcionado por Matheus Nascimento no Botafogo

Colombiano que estava no FC Florida, outro clube de John Textor, chegou ao Brasil nesta sexta-feira e já foi treinar no Estádio Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 20:26

Publicado em 11 de Março de 2022 às 20:26

Dylan Talero já chegou ao Botafogo. Anunciado por John Textor na noite de quinta-feira, o colombiano desembarcou no Brasil na manhã desta sexta-feira e já foi ao Estádio Nilton Santos para o primeiro treinamento como jogador do Alvinegro.+ Com 'novo Cristiano Ronaldo', Botafogo inicia intercâmbios na base e contatos com clubes de John Textor
O atacante, que estava no FC Florida, equipe que disputa torneios de base nos Estados Unidos e pertence a John Textor, chega para reforçar o time sub-20 do Glorioso. Se for bem, assinará contrato profissional com o Alvinegro.
Ele foi recepcionado com o Matheus Nascimento. Nas redes sociais, Textor brincou que era o encontro do "novo Cavani" com o "novo Cristiano Ronaldo" pela semelhança dos jovens com os craques mundiais.
– Estou muito feliz de desfrutar desse momento no Botafogo. É um clube grandioso e reconhecido em todo o mundo. Quero aproveitar o máximo e absorver grandes experiências para me desenvolver como atleta e pessoa. Estou realizando um sonho. Agradeço ao Botafogo e ao John Textor pela oportunidade - afirmou Dylan, em entrevista ao site oficial do Botafogo.
Crédito: MatheusNascimentoeDylanTalero,doBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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