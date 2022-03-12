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Dylan Talero comemora chegada ao Botafogo: 'Tenho as qualidades para poder fazer coisas grandes aqui'

Colombiano de 18 anos estava no FC Florida, outro clube de John Textor, e é contratação para o time sub-20 do Botafogo...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 15:42

Publicado em 12 de Março de 2022 às 15:42

Dylan Talero é o primeiro reforço do Botafogo visando intercâmbios na base e a 'rede de contatos' com outros clubes de John Textor. O colombiano de 18 anos chegou ao Estádio Nilton Santos nesta sexta-feira e valorizou o contato inicial com os companheiros.+ Lucas Piazon afirma que projeto do Botafogo era citado em Portugal: 'A expectativa lá fora é grande'
– Primeiro de tudo é agradecer a Deus porque cheguei com boa saúde, desde que cheguei todos me receberam muito bem, me fizeram sentir parte da equipe. Fiquei feliz em conhecer o "little Cavani" (Matheus Nascimento), que também me recebeu de uma boa maneira - afirmou, em entrevista à "BotafogoTV",
O atacante vai reforçar o time sub-20 do Botafogo - se agradar, assinará um contrato profissional. Ele estava no FC Florida, outra equipe que pertence a John Textor. O jogador está confiante com o desafio.
– É um grande projeto, sei que vou melhorar muito como jogador e pessoa, sei que tenho as qualidades para poder fazer coisas grandes aqui. Espero não decepcionar ninguém - completou.
Crédito: DylanTaleropeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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