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futebol

Dybala pode trocar Juventus por rival na Itália na próxima temporada

Atacante argentino tem contrato com a Velha Senhora até o fim da temporada, negociação dá passos para trás e Inter de Milão surge como candidata para receber o atleta...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 09:48

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 09:48

Paulo Dybala está cada vez mais próximo de sair da Juventus ao fim da temporada e interessa um rival na Itália: a Inter de Milão. De acordo com o "As", o atual campeão italiano prepara uma estratégia para aliviar a folha salarial e contrar com a chegada do argentino.As possíveis saídas de Vidal e Alexis Sánchez devem liberar espaço nas contas do clube. Com isso, a ideia dos dirigentes da Inter de Milão seria oferecer um salário de oito milhões de euros (R$ 50 milhões) por temporada para o atacante, o mesmo que recebia Christian Eriksen, além de variáveis.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Dybala está decepcionado com a Juventus por conta das conversas por uma renovação contratual. Após ter as bases do novo acordo acertadas, a Velha Senhora deu alguns passos para trás, o que não deixou o camisa 10 satisfeito. O vínculo do argentino se encerra no próximo dia 30 de junho.
Na atual temporada, o atacante entrou em campo com a camisa bianconeri em 20 oportunidades, anotou nove gols e contribuiu com cinco assistências. Na Inter, o atacante pode atuar ao lado do compatriota Lautaro Martínez e buscar uma vaga na seleção argentina para a Copa do Mundo de 2022.
Crédito: DybalapodevestiracamisadaInterdeMilãonapróximatemporada(ALBERTOPIZZOLI/AFP

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