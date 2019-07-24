Duzinho promove "mudanças forçadas" no Real Noroeste para a Copa Verde

Duzinho, técnico do Real Noroeste Crédito: Júnior Sapo/Divulgação

Real Noroeste estreia na Copa Verde nesta quarta-feira (24), contra o Iporá-GO, e o técnico Ednaldo Oliveira, o Duzinho, tem várias dúvidas para montar o time titular que entra em campo a partir das 20 horas.

Após as saídas de Vitinho Costa, Leandro Teixeira e Robert, o treinador promoveu algumas mudanças forçadas e tendo alguns reforços na briga por posição, a equipe deve vir bem modificada em relação a que foi vice-campeã capixaba.

Warlei assume a vaga de Robert, com Iuri Pimentel disputando com Gabriel Jordan o lugar de Leandro Teixeira. Já os jovens Lobinho e Tchu, promovidos da base, brigam pelo lugar que era de Vitinho Costa na equipe.

A possível escalação do Real Noroeste para enfrentar o Iporá, pela Copa Verde Crédito: Globoesporte.com

Os remanescentes do Estadual Igor Santos e Waschington também buscam espaço. E os reforços Gabriel Jordan e Hiran mostraram serviço durante os treinos, e também podem ser surpresas na escalação, que deve ser: André Stov, Gabriel, Josimar ou Hiran, Mailson e Geisandro; Leandro Assis, Yuri Pimentel ou Gabriel Jordan, Igor Santos ou Luquinha, Felipe ou Waschington; Warlei e Lobinho ou Tchu.

"Treinamos alguns dias à noite apenas para os jogadores se habituarem com o horário da partida e com os refletores do estádio. Eu vejo um grupo comprometido mesmo com o pouco tempo de trabalho, porque os jogadores chegaram no início do mês, então foram pouco mais de 20 dias de treinos. Porém a intensidade e o comprometimento dos jogadores estão sendo satisfatórios."

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