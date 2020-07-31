Dúvida na semifinal, Rony faz treino regenerativo com titulares do Verdão

Crédito: Titulares na vitória sobre o Santo André fizeram novos trabalhos regenerativos (Cesar Greco/Agência Palmeiras

A sexta-feira foi mais um dia de treino regenerativo para os titulares do Palmeiras. Com exceção do goleiro Weverton, os 11 jogadores que iniciaram a vitória por 2 a 0 sobre o Santo André, na quarta-feira, seguiram atividades de recuperação física, visando o jogo de domingo, contra a Ponte Preta, pela semifinal do Campeonato Paulista. E Rony estava no grupo.

O atacante passou a ser dúvida depois de ser diagnosticada uma entorse em seu tornozelo direito, consequência de uma pancada que o camisa 11 recebeu ainda no primeiro tempo - precisou ser substituído no intervalo. O clube ainda não deu informações sobre a possibilidade de Rony estar em campo.Os titulares já tinham feito um treinamento regenerativo no dia seguinte ao jogo e manteve o cronograma, diante do curto intervalo entre as partidas nesse retorno do futebol depois da pausa por conta da pandemia de coronavírus. Nesta sexta-feira, ocorreram novos trabalhos nas dependências internas da Academia de Futebol e corrida no gramado.

Quem não deve estar à disposição é Matías Viña. O lateral-esquerdo sofreu uma concussão e um corte profundo na cabeça contra o Corinthians, no último dia 22, e cumpre cronograma particular com o Núcleo de Saúde e Performance do clube antes de ser liberado. O uruguaio, porém, já trabalha com bola, mesmo sem confronto individual, mas com finalizações.

O restante do elenco, incluindo o goleiro Weverton, fez movimentações técnicas, com limitação de toques na bola para cada um, em campo reduzido sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. O grupo foi dividido em três times, com dois se enfrentando enquanto o outro esperava. Uma equipe tinha de fazer o gol, e a outra deveria desarmar e levar a bola até o meio de campo.