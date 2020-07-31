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futebol

Dúvida na semifinal, Rony faz treino regenerativo com titulares do Verdão

Atacante sofreu entorse no tornozelo direito na última partida, mas trabalhou ao lado dos 11 que iniciaram as quartas de final, de olho no jogo contra a Ponte Preta, no domingo...
LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 18:24

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 18:24

Crédito: Titulares na vitória sobre o Santo André fizeram novos trabalhos regenerativos (Cesar Greco/Agência Palmeiras
A sexta-feira foi mais um dia de treino regenerativo para os titulares do Palmeiras. Com exceção do goleiro Weverton, os 11 jogadores que iniciaram a vitória por 2 a 0 sobre o Santo André, na quarta-feira, seguiram atividades de recuperação física, visando o jogo de domingo, contra a Ponte Preta, pela semifinal do Campeonato Paulista. E Rony estava no grupo.
O atacante passou a ser dúvida depois de ser diagnosticada uma entorse em seu tornozelo direito, consequência de uma pancada que o camisa 11 recebeu ainda no primeiro tempo - precisou ser substituído no intervalo. O clube ainda não deu informações sobre a possibilidade de Rony estar em campo.Os titulares já tinham feito um treinamento regenerativo no dia seguinte ao jogo e manteve o cronograma, diante do curto intervalo entre as partidas nesse retorno do futebol depois da pausa por conta da pandemia de coronavírus. Nesta sexta-feira, ocorreram novos trabalhos nas dependências internas da Academia de Futebol e corrida no gramado.
Quem não deve estar à disposição é Matías Viña. O lateral-esquerdo sofreu uma concussão e um corte profundo na cabeça contra o Corinthians, no último dia 22, e cumpre cronograma particular com o Núcleo de Saúde e Performance do clube antes de ser liberado. O uruguaio, porém, já trabalha com bola, mesmo sem confronto individual, mas com finalizações.
O restante do elenco, incluindo o goleiro Weverton, fez movimentações técnicas, com limitação de toques na bola para cada um, em campo reduzido sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. O grupo foi dividido em três times, com dois se enfrentando enquanto o outro esperava. Uma equipe tinha de fazer o gol, e a outra deveria desarmar e levar a bola até o meio de campo.
Dono da melhor campanha entre os semifinalistas do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta às 19h deste domingo, no Allianz Parque. O último trabalho para a decisiva partida ocorrerá na tarde deste sábado.

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