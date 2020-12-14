Durcesio se aproxima do elenco e vira figura carimbada no dia a dia do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O dia a dia do Botafogo ganhou uma nova figura. Presidente eleito para o quadriênio 2021-2024 em pleito realizado no mês passado, Durcesio Mello ainda não assumiu no cargo, mas já faz questão de aparecer internamente e ser conhecido pelos jogadores como um - claro, sem tirar as ordens do atual mandatário Nelson Mufarrej.

O compromisso de Durcesio com o Botafogo, na teoria, começa no dia 1º de janeiro de 2021. Na prática, contudo, ele já está presente no dia a dia: por exemplo, acompanhou, por vontade própria, a delegação do Alvinegro na viagem ao Estádio Beira-Rio para a partida contra o Internacional, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Além disto, ele também foi à CBF ao lado de Mufarrej para representar o Botafogo em uma conversa com Rogério Caboclo, presidente da entidade, para conversar sobre questões internas. O futuro mandatário está entendendo na pele a realidade que vai enfrentar para os próximos quatro anos.

Vale ressaltar que Durcesio não é consultado por Nelson Mufarrej ou outros cardeais para decisões do Botafogo. Ele está no dia a dia do clube por vontade própria, para ficar ambientado com o Nilton Santos e General Severiano o quanto antes. Ele só poderá assumir pastas a partir do ano que vem.