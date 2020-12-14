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futebol

Durcesio se aproxima do elenco e vira figura carimbada no dia a dia do Botafogo

Futuro presidente do Alvinegro faz questão de estar por perto, acompanha delegação e começa a ser presente na rotina dos jogadores no clube de General Severiano...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 06:00

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O dia a dia do Botafogo ganhou uma nova figura. Presidente eleito para o quadriênio 2021-2024 em pleito realizado no mês passado, Durcesio Mello ainda não assumiu no cargo, mas já faz questão de aparecer internamente e ser conhecido pelos jogadores como um - claro, sem tirar as ordens do atual mandatário Nelson Mufarrej.
O compromisso de Durcesio com o Botafogo, na teoria, começa no dia 1º de janeiro de 2021. Na prática, contudo, ele já está presente no dia a dia: por exemplo, acompanhou, por vontade própria, a delegação do Alvinegro na viagem ao Estádio Beira-Rio para a partida contra o Internacional, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro.
Além disto, ele também foi à CBF ao lado de Mufarrej para representar o Botafogo em uma conversa com Rogério Caboclo, presidente da entidade, para conversar sobre questões internas. O futuro mandatário está entendendo na pele a realidade que vai enfrentar para os próximos quatro anos.
Vale ressaltar que Durcesio não é consultado por Nelson Mufarrej ou outros cardeais para decisões do Botafogo. Ele está no dia a dia do clube por vontade própria, para ficar ambientado com o Nilton Santos e General Severiano o quanto antes. Ele só poderá assumir pastas a partir do ano que vem.
Durcesio tem sido uma figura cada vez mais recorrente ao elenco e comissão técnica do Alvinegro, que entendeu a intenção do mandatário em querer estar acompanhando o dia a dia do clube até assumir a principal função da instituição.

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