Durcesio ressalta confiança em Barroca no Botafogo: 'Fica comigo um ou dois anos, gosto do trabalho'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Confiança. Assim que inicia a passagem de Durcesio Mello como presidente do Botafogo. O empresário, que assumiu a cadeira mais importante do Alvinegro na última segunda-feira, afirmou que conta com Eduardo Barroca como treinador do clube por um bom período.

- Por agora não tem como mudar nada. O técnico não vai mudar, o Barroca fica comigo um ano, dois anos, gosto muito do trabalho e acredito no trabalho dele - afirmou ao LANCE!, após a cerimônia de posse realizada no salão nobre de General Severiano.

O novo presidente fez questão que não pode realizar grandes mudanças no que diz respeito ao elenco do Alvinegro por agora por conta da pandemia do novo coronavírus, que impactou no calendário do futebol brasileiro. Ele é o primeiro presidente da história do Botafogo que assume o clube no meio de uma temporada.