Durcesio Mello vence eleição e é o novo presidente do Botafogo

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O Botafogo tem um novo presidente. Em pleito realizado durante toda esta terça-feira na sede de General Severiano, foi decidido, por meio dos votos de sócios-proprietários, que Durcesio Mello, da chapa "Botafogo de Todos", sentará na principal cadeira do Alvinegro no quadriênio 2021-2024.

Foram computados cerca de 820 votos, divididos em quatro urnas. Durcesio Mello liderou as corridas pelas eleições desde o começo da contagem e comandará o Alvinegro pelos próximos quatro anos.

Durcesio levou a votação ainda na Urna 3 - são quatro no total. Mesmo sem os 196 votos da ultima urna, o candidato da Chapa Preta e Branca colocou uma vantagem de 203 votos e, consequentemente, levou o pleito.

O candidato da Chapa Preta e Branca derrotou Alessandro Leite (Chapa Ouro) e Walmer Machado (Chapa Verde) no pleito. Durcesio Mello, pelas regras no Estatuto, assumirá o clube a partir do dia 1º de janeiro de 2021.

Durcesio Mello não se colocava como situação - o clube foi comandado pelo grupo "Mais Botafogo" nos últimos seis anos. Apesar disto, o candidato contou com o apoio de Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente e ex-membro do Comitê Executivo de Futebol, seu amigo de infância.

O novo presidente do Botafogo é engenheiro e tem como principal ação a profissionalização total do clube.