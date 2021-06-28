Durcesio explica saída de PV do Botafogo: 'Se eu não pagar salários, perco jogador de qualquer maneira'

- O Botafogo recebeu tudo à vista, R$ 2,6 milhões agora e vai ter R$ 400 mil até o fim do ano. Todo o dinheiro está no sindicato, ou seja, 100% para pagar salários de jogadores e funcionários, que a gente precisa. Você tem que entender o seguinte: se eu não pagar salários, eu perco o jogador de qualquer maneira. Se o Inter vender, ainda temos 25% do passe. O Inter vende por 10 milhões de euros, temos 2,5 milhões de euros no bolso. Simples assim. A gente precisava. Você acha que não estou triste? Estou triste de vender o PV, porque apareceu essa oportunidade - afirmou.O mandatário também revelou que o dinheiro está sendo "protegido" pelo Sindicato - ou seja, as chances da verba ser penhorada por credores é mínima, já que o valor será endereçado ao pagamento dos colaboradores do Botafogo.