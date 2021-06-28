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Durcesio explica saída de PV do Botafogo: 'Se eu não pagar salários, perco jogador de qualquer maneira'

Em áudio vazado, presidente do Alvinegro revelou tristeza em perder o lateral, negociado junto ao Internacional, mas revelou que era necessário para quitar vencimentos...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:12

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 16:12
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Os áudios vazados voltaram a aparecer no Botafogo. Rotina durante a última temporada, agora foi a vez de Durcesio Mello, presidente do clube, ter um conteúdo divulgado na internet. Circulou nesta segunda-feira uma explicação do mandatário sobre a venda de Paulo Victor ao Internacional.
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Durcesio revelou que ficou triste pelo formato da negociação, mas que precisava ter vendido o lateral-esquerdo para quitar os compromissos salariais com os jogadores e os funcionários.
- O Botafogo recebeu tudo à vista, R$ 2,6 milhões agora e vai ter R$ 400 mil até o fim do ano. Todo o dinheiro está no sindicato, ou seja, 100% para pagar salários de jogadores e funcionários, que a gente precisa. Você tem que entender o seguinte: se eu não pagar salários, eu perco o jogador de qualquer maneira. Se o Inter vender, ainda temos 25% do passe. O Inter vende por 10 milhões de euros, temos 2,5 milhões de euros no bolso. Simples assim. A gente precisava. Você acha que não estou triste? Estou triste de vender o PV, porque apareceu essa oportunidade - afirmou.O mandatário também revelou que o dinheiro está sendo "protegido" pelo Sindicato - ou seja, as chances da verba ser penhorada por credores é mínima, já que o valor será endereçado ao pagamento dos colaboradores do Botafogo.
+ Veja a tabela da Série B
Paulo Victor já foi apresentado no Internacional e iniciou treinamentos com a nova equipe, no Rio Grande do Sul. O Botafogo ficou com Guilherme Santos, Rafael Carioca e Hugo, do time sub-20, como opções para a lateral-esquerda.

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