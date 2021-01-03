Durcesio define vices jurídico e financeiro do Botafogo

O início de ciclo de Durcesio Mello como mandatário do Botafogo já começa a ganhar seus nomes fortes. De acordo com informação da Rádio Tupi, Marcelo Chalhoub Barbieri ocupará o cargo de vice-presidente jurídico, enquanto Vinícius Assunção, que já é vice geral, assumirá também o posto de vice-presidente financeiro. Os dois ocuparão os respectivos cargos somente até a chegada do novo CEO do Glorioso, que definirá quem ficará à frente de cada pasta.
A chapa que se elegeu no Botafogo fez acordo em dezembro com uma empresa especializada na busca por CEO. Porém, o processo ainda tende a demorar alguns meses para ser concluído.
Ex-jogador de basquete, Marcelo Chalhoub Barbieri é advogado tributarista e se licenciou do seu escritório para que não houvesse conflito de interesses. Aos 63 anos, ele já foi presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBB e diretor jurídico da CBB na última gestão.
Vinícius Assunção, por sua vez, herdará a função que na gestão de Nelson Muffarej era ocupada por Luiz Felipe Novis. Ele, que é vice geral, está com 57 anos e é formado em administração e trabalha no sistema financeiro. A posse oficial do presidente Durcesio Mello acontecerá nesta segunda-feira, com transmissão da Botafogo TV a partir das 19h40.