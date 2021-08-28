Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Durante período parado, Roger Guedes, reforço do Corinthians, fez tratamento físico e até psicológico
futebol

Durante período parado, Roger Guedes, reforço do Corinthians, fez tratamento físico e até psicológico

Reforço corintiano não entra em campo de forma oficial desde 19 de dezembro de 2020...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 07:00
Crédito: Reprodução/Corinthians TV
Anunciado pelo Corinthians na última sexta-feira (27), o atacante Roger Guedes se cuidou durante os quase nove meses em que está sem entrar em campo.
Ainda que tivesse vínculo com o Shandong Taishan, da China, até o início da última semana, o atleta não estava atuando pela equipe asiática desde o fim do ano passado. Enquanto permaneceu no Brasil, ele buscou profissionais especializados para a manutenção da sua forma física e até mesmo mental.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosCom a parceria de preparadores, o novo reforço do Timão realizou trabalhos individuais para a manutenção da sua forma. Essas atividades eram tanto físicas, como com bola.
Além disso, o atacante obteve cuidado especial com a sua alimentação, através de monitoramento de uma nutricionista, além de consultas periódicas com psicólogos.
A última vez que Roger entrou em campo oficialmente foi no dia 19 de dezembro de 2020, na vitória por 2 a 0 sobre o Jiangsu Suning, na final da Copa da China, na qual o Shandong foi campeão e Roger foi eleito craque da competição.
Posteriormente, Guedes viajou ao Brasil para passar as festas de fim de ano, mas não conseguiu retornar mais ao país asiático, por conta das restrições locais devido a pandemia do novo coronavírus.
Ainda que tenha se cuidado durante o período parado, Roger Guedes precisará ir a campo de forma gradativa, pois necessita de ritmo de jogo. O jogador acertou com o Timão um contrato até 2025, com possibilidade de extensão por mais uma temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado
Desnível na altura do km 15 em comparação á uma caneta
Contorno do Mestre Álvaro: desníveis acendem alerta para segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados