Durante período parado, Roger Guedes, reforço do Corinthians, fez tratamento físico e até psicológico

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

Anunciado pelo Corinthians na última sexta-feira (27), o atacante Roger Guedes se cuidou durante os quase nove meses em que está sem entrar em campo.

Ainda que tivesse vínculo com o Shandong Taishan, da China, até o início da última semana, o atleta não estava atuando pela equipe asiática desde o fim do ano passado. Enquanto permaneceu no Brasil, ele buscou profissionais especializados para a manutenção da sua forma física e até mesmo mental.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosCom a parceria de preparadores, o novo reforço do Timão realizou trabalhos individuais para a manutenção da sua forma. Essas atividades eram tanto físicas, como com bola.

Além disso, o atacante obteve cuidado especial com a sua alimentação, através de monitoramento de uma nutricionista, além de consultas periódicas com psicólogos.

A última vez que Roger entrou em campo oficialmente foi no dia 19 de dezembro de 2020, na vitória por 2 a 0 sobre o Jiangsu Suning, na final da Copa da China, na qual o Shandong foi campeão e Roger foi eleito craque da competição.

Posteriormente, Guedes viajou ao Brasil para passar as festas de fim de ano, mas não conseguiu retornar mais ao país asiático, por conta das restrições locais devido a pandemia do novo coronavírus.