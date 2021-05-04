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Dura realidade: Botafogo venceu seis das últimas 40 partidas que jogou

Do rebaixamento para a Série B do Brasileirão ao começo irregular de temporada, Alvinegro vive realidade longe dos triunfos nos últimos meses...
LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 06:00

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 06:00

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo vai precisar vencer o Nova Iguaçu para garantir uma vaga na final da Taça Rio. O time da Baixada, por ter uma melhor campanha na primeira fase do Campeonato Carioca, tem a vantagem do empate após o 0 a 0 no jogo de ida, realizado no último domingo no Estádio Nilton Santos.
Vitórias, contudo, não têm aparecido com frequência na realidade do Botafogo nos últimos meses. Dos últimos 40 jogos disputados em todas as competições - Brasileirão 2020, Carioca e Copa do Brasil -, o Alvinegro venceu apenas seis. Destes, empatou 12 e perdeu 22.
Grande parte deste número se justifica pelo tenebroso fim que marcou o rebaixamento à segunda divisão do Brasileirão na última temporada. O clube de General Severiano, com erros de administração dentro e fora de campo, caiu para a segunda divisão em último lugar na classificação do campeonato.Com Marcelo Chamusca, treinador escolhido para liderar a reformulação do clube, o começo é irregular: o Botafogo foi eliminado na Copa do Brasil para o ABC-RN na segunda fase, não se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca e teve que se contentar com a disputa da Taça Rio, que reúne o 5º ao 8º colocados da primeira fase.
A realidade é que o torcedor do Botafogo perdeu o costume de gritar por uma vitória nos últimos meses. O Alvinegro, vale lembrar, tem quatro triunfos na temporada 2021 - o número de empates é o dobro, e a equipe tem duas derrotas.
As seis vitórias nos últimos 40 compromissos significam que os resultados positivos representam 15% dos resultados do Botafogo neste período. Os empates são 30% e as derrotas ficam com 55%.

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