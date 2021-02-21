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Dupla se contunde em empate contra o Vasco e pode ser baixa do Corinthians diante o Inter

Fagner e Gustavo Mosquito deixaram o gramado machucados no empate em 0 a 0 contra o Cruz-Maltino, neste domingo (21)...
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Publicado em 

21 fev 2021 às 19:32

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 19:32

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O técnico Vagner Mancini pode ter duas baixas para a última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians visita o Internacional, no Beira Rio, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (25), às 21h30. O lateral-direito Fagner e o atacante Gustavo Mosquito deixaram o campo contundido no empate em 0 a 0 contra o Vasco, neste domingo (21), pela 37ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.
>> Veja a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosMosquito foi o primeiro a deixar o gramado, ainda na etapa inicial, aos 34 minutos, ao tentar um giro contra marcação e sentir o joelho. O atacante deixou o gramado bastante indignado, batendo no campo, e foi substituído pelo garoto Gabriel Pereira.
Pouco antes do primeiro tempo acabar, o lateral-direito Fagner, que voltou ao time titular contra o Vasco, após cumprir suspensão na última quarta-feira (17), quando o Timão perdeu para o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 33ª rodada do Brasileirão, sentiu a região da virilha, saiu de campo mancando e não voltou para o segundo tempo, o que promoveu a entrada do lateral Michel Macedo.
Agora, a dupla passará por reavaliações durante a semana. O Timão terá três dias de preparação antes de encarar o Colorado e, até o momento, não possui outros desfalques, a não ser Danilo Avelar, que se recupera de uma cirurgia de reconstrução ligamentar do joelho desde outubro.

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