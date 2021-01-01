Dupla Luan e Gustavo Gómez encerra 2020 com apenas uma derrota no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O ano de 2020 se encerrou como o que o Palmeiras sofreu menos derrotas neste século. Foram apenas oito em 60 compromissos. De todos os times da Série A, o Verdão tem a melhor defesa e também foi quem menos saiu derrotado.

Das 60 apresentações do clube no ano, em 19 delas Luan e Gómez formaram a dupla titular da zaga alviverde. O aproveitamento com os dois em campo foi de 73,6%, com doze vitórias e mais seis empates. A única derrota aconteceu para o Internacional, neste último mês de dezembro, em jogo válido pelo Brasileirão 2020.

Entrosados desde 2018, os dois somam 58 jogos como dupla de zaga do Verdão, sendo que em 36 partidas o Maior Campeão do Brasil saiu do gramado sem sofrer gols. Foram 26 gols sofridos e apenas seis derrotas.

Apesar dos ótimos números quando jogam juntos, Luan e Gómez vão precisar ser impecáveis diante do time de Gallardo para se livrarem do trauma das últimas duas edições da Libertadores.

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Das seis derrotas que a dupla tem na zaga do Verdão, uma foi para o Boca Juniors por 2 a 0, pela semifinal da Libertadores de 2018. Eles também atuaram juntos na eliminação para o Grêmio, nas quartas da Libertadores 2019, quando o Verdão sofreu a virada por 2 a 1 no Pacaembu.

Nesta atual edição da competição continental, a dupla atuou em quatro partidas, com três vitórias e um empate, com apenas dois gols sofridos.Relembre as derrotas do Palmeiras em 2020 e quem formou a dupla de zaga:

Internacional 2 x 0 Palmeiras – Brasileirão 2020 (Luan e Gustavo Gómez)

Goiás 1 x 0 Palmeiras – Brasileirão 2020 (Gustavo Gómez e Emerson Santos)

Fortaleza 2 x 0 Palmeiras – Brasileirão 2020 (Gustavo Gómez e Emerson Santos)

Palmeiras 1 x 3 Coritiba – Brasileirão 2020 (Felipe Melo e Renan)

Palmeiras 0 x 2 São Paulo – Brasileirão 2020 (Luan e Felipe Melo)

Botafogo 2 x 1 Palmeiras – Brasileirão 2020 (Luan e Felipe Melo)

Corinthians 1 x 0 Palmeiras – Paulistão 2020 (Vitor Hugo e Felipe Melo)