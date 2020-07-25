Dupla Igor Jesus e Robson exalta sintonia em classificação do Coritiba

Crédito: Divulgação/Coritiba

A dupla de ataque do Coritiba, formada por Igor Jesus e Robson, foi importante para as duas vitórias sobre o rival Paraná Clube e a classificação da equipe para a semifinal do Campeonato Paranaense. Os dois jogadores enalteceram a sintonia e sobretudo a postura alviverde nos dois duelos e agora projetam a próxima decisão, desta vez contra o Cianorte.'Classificação merecida. Suportamos bem a pressão, ainda mais por estarmos voltando agora, quatro meses sem jogar. O coletivo se saiu bem, faltam alguns detalhes na parte física, mas isso a gente vai retomando aos poucos', afirmou Robson, autor do gol da vitória no jogo de ida contra o Paraná.

O camisa 30 também não poupou elogios ao companheiro, que foi decisivo no duelo de volta, no Couto Pereira.

'O Igor Jesus é um menino com um potencial enorme. Tem tudo para se tornar um dos grandes nomes do futebol brasileiro. É um centroavante moderno, se movimenta o tempo inteiro, briga por todas as bolas, é bastante finalizados. Está sendo bacana essa parceria, estamos trocando bastante ideia, e um aprende com o outro diariamente. Como disse, ele vai longe e tem tudo para se tornar um grande atacante'.

Autor do gol da classificação, quando a partida estava empatada e o adversário tinha o domínio, Jesus também destacou a importância de ter marcado no momento certo do clássico.

'Estou muito feliz pelo gol, ainda mais por ter sido em um clássico. A bola acabou sobrando ali dentro da área, e graças a Deus pude ajudar a equipe com o gol da classificação'.

A jovem promessa do Alto da Glória também não poupou elogios ao companheiro e comentou sobre a importância de ter ao lado um jogador experiente.

'O Robson é um cara sensacional, que me ajuda muito dentro de campo, tem me ajudado muito dentro e fora de campo. Tem uma bagagem no futebol e espero poder aprender bastante com ele, com esses conselhos que ele vem me dando'.

Agora, o Coritiba tem pela frente o Cianorte, iniciando os 180 minutos decisivos neste domingo, às 16h (Horário de Brasília), no Albino Turbay.