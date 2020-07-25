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Dupla Igor Jesus e Robson exalta sintonia em classificação do Coritiba

Com gols nos dois jogos, ambos foram importantes nas vitórias alviverdes sobre o Paraná, que garantiram a vaga na semifinal do Paranaense...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 17:40

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 17:40

Crédito: Divulgação/Coritiba
A dupla de ataque do Coritiba, formada por Igor Jesus e Robson, foi importante para as duas vitórias sobre o rival Paraná Clube e a classificação da equipe para a semifinal do Campeonato Paranaense. Os dois jogadores enalteceram a sintonia e sobretudo a postura alviverde nos dois duelos e agora projetam a próxima decisão, desta vez contra o Cianorte.'Classificação merecida. Suportamos bem a pressão, ainda mais por estarmos voltando agora, quatro meses sem jogar. O coletivo se saiu bem, faltam alguns detalhes na parte física, mas isso a gente vai retomando aos poucos', afirmou Robson, autor do gol da vitória no jogo de ida contra o Paraná.
O camisa 30 também não poupou elogios ao companheiro, que foi decisivo no duelo de volta, no Couto Pereira.
'O Igor Jesus é um menino com um potencial enorme. Tem tudo para se tornar um dos grandes nomes do futebol brasileiro. É um centroavante moderno, se movimenta o tempo inteiro, briga por todas as bolas, é bastante finalizados. Está sendo bacana essa parceria, estamos trocando bastante ideia, e um aprende com o outro diariamente. Como disse, ele vai longe e tem tudo para se tornar um grande atacante'.
Autor do gol da classificação, quando a partida estava empatada e o adversário tinha o domínio, Jesus também destacou a importância de ter marcado no momento certo do clássico.
'Estou muito feliz pelo gol, ainda mais por ter sido em um clássico. A bola acabou sobrando ali dentro da área, e graças a Deus pude ajudar a equipe com o gol da classificação'.
A jovem promessa do Alto da Glória também não poupou elogios ao companheiro e comentou sobre a importância de ter ao lado um jogador experiente.
'O Robson é um cara sensacional, que me ajuda muito dentro de campo, tem me ajudado muito dentro e fora de campo. Tem uma bagagem no futebol e espero poder aprender bastante com ele, com esses conselhos que ele vem me dando'.
Agora, o Coritiba tem pela frente o Cianorte, iniciando os 180 minutos decisivos neste domingo, às 16h (Horário de Brasília), no Albino Turbay.
'Sabemos que vai ser uma batalha difícil, o Cianorte chegou onde chegou por méritos, e espero que a gente possa fazer dois bons jogos, assim como fizemos contra o Paraná', finalizou Robson.

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