Dupla função: Ailton será auxiliar de Marcão no profissional e comandará Sub-23 do Fluminense

Após a saída de Odair Hellmann e Maurício Dulac para o Al Wasl, dos Emirados Árabes, o Fluminense definiu os dois substitutos na comissão técnica da equipe profissional. Além de Marcão, que já havia sido anunciado como treinador, Ailton Ferraz foi confirmado como auxiliar principal e reeditará a dupla que vinha trabalhando no comando do time sub-23. A informação foi divulgada em primeira mão pelo site "ge".

+ Confira a tabela do Brasileirão e simule os resultadosNo entanto, Ailton acumulará funções até janeiro e comandará a equipe tricolor na reta final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Fluminense está na segunda fase da competição e busca uma classificação para a semifinal. Quando a agenda de jogos da categoria e o profissional baterem, o auxiliar e também ex-jogador Edevaldo de Freitas assumirá o comando do sub-23.Com passagem como atleta pelo Fluminense entre 1995 e 1996, o ex-meia possui a Licença A da CBF Academy para atuar com técnico e formação como técnico pela Escola Brasileira de Futebol (EBF). Ailton já comandou diversos clubes pequenos do Rio de Janeiro, como América, Volta Redonda, Resende e Duque de Caxias. Como assistente, teve passagens por Flamengo, Ponte Preta, Goiás e Kashima Antlers, do Japão.