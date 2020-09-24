Dupla entra no Top10 de jogos pelo Palmeiras na Copa Libertadores

Com a atuação no empate sem gols com o Guaraní, Willian e Bruno Henrique chegaram a 25 jogos na Libertadores defendendo a camisa do Palmeiras. A marca coloca a dupla no Top10 de jogadores que mais atuaram pelo Verdão no torneio continental

A dupla ostenta outras marcas importantes no Palmeiras. Willian e Bruno Henrique são os dois jogadores do atual elenco com o maior número de partidas pelo Verdão: o atacante chegou a 181 jogos e o volante possui 171. Além disso, eles também são os artilheiros do elenco alviverde: Willian já marcou 49 vezes, enquanto Bruno Henrique possui 28 gols. Ambos foram contratados em 2017.Em 2020, mesmo sem ser titular absoluto, Willian divide a artilharia com Luiz Adriano com 11 gols. O Bigode é o único atleta a entrar em campo pelo Palmeiras em todas as 32 partidas da temporada. Gabriel Menino e Bruno Henrique se juntam a ele na lista daqueles que defenderam o Verdão nas 18 partidas pós-paralisação.