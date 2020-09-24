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futebol

Dupla entra no Top10 de jogos pelo Palmeiras na Copa Libertadores

Willian e Bruno Henrique entraram no segundo tempo do empate contra o Guaraní e chegaram a 25 partidas com a camisa do Alviverde pela competição continental...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 10:05

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 10:05
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com a atuação no empate sem gols com o Guaraní, Willian e Bruno Henrique chegaram a 25 jogos na Libertadores defendendo a camisa do Palmeiras. A marca coloca a dupla no Top10 de jogadores que mais atuaram pelo Verdão no torneio continental
A dupla ostenta outras marcas importantes no Palmeiras. Willian e Bruno Henrique são os dois jogadores do atual elenco com o maior número de partidas pelo Verdão: o atacante chegou a 181 jogos e o volante possui 171. Além disso, eles também são os artilheiros do elenco alviverde: Willian já marcou 49 vezes, enquanto Bruno Henrique possui 28 gols. Ambos foram contratados em 2017.Em 2020, mesmo sem ser titular absoluto, Willian divide a artilharia com Luiz Adriano com 11 gols. O Bigode é o único atleta a entrar em campo pelo Palmeiras em todas as 32 partidas da temporada. Gabriel Menino e Bruno Henrique se juntam a ele na lista daqueles que defenderam o Verdão nas 18 partidas pós-paralisação.
Lista do Top10 de atletas do Palmeiras pela Libertadores:1º – Marcos (57 jogos)2º – Alex (39 jogos)3º – Galeano (38 jogos)4º – Dudu (Eduardo Pereira Rodrigues) (34 jogos)5º – César Sampaio (30 jogos)6º – Ademir da Guia e Dudu (Olegário Tolói de Oliveira) (29 jogos)8º – Rogério (27 jogos)9º – Cléber (26 jogos)10º – Arce, Júnior, Willian e Bruno Henrique (25 jogos)​

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