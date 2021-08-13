Dupla do Flamengo é convocada para jogos da Seleção Brasileira Sub-17

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo tem dois representantes entre os 23 convocados para a Seleção Brasileira Sub-17: o goleiro Francisco Dyogo e o meia Matheus Gonçalves. A equipe disputará dois amistosos contra o Paraguai, em Assunção, nos dias 2 e 5 de setembro, em preparação para o Sul-Americano da categoria.

+ Bordeaux demonstra interesse em zagueiro do FlamengoA dupla se apresenta na Granja Comary no próximo dia 25, e a liberação dos atletas está prevista para o dia 6 de setembro. Eles, inclusive, têm sido figurinhas carimbadas em convocações do técnico Paulo Victor Gomes e já haviam sido chamados, por exemplo, para um período de treinos em junho.

Goleiro titular do Flamengo na campanha do Campeonato Brasileiro Sub-17, Dyogo vai para sua terceira convocação na seleção. Vale lembrar que ele é um dos três sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu que ficaram com feridas.

Para Matheus Gonçalves, por sua vez, esta é a quarta aparição na lista de convocados da seleção de base. Nascido em 2005, ele completa 16 anos na próxima semana e é um dos caçulas da lista. Apesar da pouca idade, ele é um dos destaques do time sub-17 do Flamengo e foi o autor do golaço rubro-negro no jogo de ida da final do Brasileiro, nesta quinta-feira.

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