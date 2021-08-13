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futebol

Dupla do Flamengo é convocada para jogos da Seleção Brasileira Sub-17

Francisco Dyogo e Matheus Gonçalves são destaques na campanha do Brasileiro da categoria e disputarão amistosos contra o Paraguai...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 16:45

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 16:45
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo tem dois representantes entre os 23 convocados para a Seleção Brasileira Sub-17: o goleiro Francisco Dyogo e o meia Matheus Gonçalves. A equipe disputará dois amistosos contra o Paraguai, em Assunção, nos dias 2 e 5 de setembro, em preparação para o Sul-Americano da categoria.
+ Bordeaux demonstra interesse em zagueiro do FlamengoA dupla se apresenta na Granja Comary no próximo dia 25, e a liberação dos atletas está prevista para o dia 6 de setembro. Eles, inclusive, têm sido figurinhas carimbadas em convocações do técnico Paulo Victor Gomes e já haviam sido chamados, por exemplo, para um período de treinos em junho.
Goleiro titular do Flamengo na campanha do Campeonato Brasileiro Sub-17, Dyogo vai para sua terceira convocação na seleção. Vale lembrar que ele é um dos três sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu que ficaram com feridas.
Para Matheus Gonçalves, por sua vez, esta é a quarta aparição na lista de convocados da seleção de base. Nascido em 2005, ele completa 16 anos na próxima semana e é um dos caçulas da lista. Apesar da pouca idade, ele é um dos destaques do time sub-17 do Flamengo e foi o autor do golaço rubro-negro no jogo de ida da final do Brasileiro, nesta quinta-feira.
+ Fla joga no domingo! Confira a tabela completa do Brasileirão
O primeiro duelo contra o Paraguai será em 2 de setembro, uma quinta-feira, às 10h, no Estádio Arsenio Erico. E o segundo, no dia 5, um domingo, às 10h, no Estádio Manuel Ferreira.

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