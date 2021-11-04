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Dupla de zaga 'ideal' e sequência de Ramon: defesa do Flamengo ganha novos holofotes contra o Atlético-GO

David Luiz e Rodrigo Caio podem voltar a jogar juntos e ganhar um essencial entrosamento visando, inclusive, a final da Libertadores. Jogo contra o Dragão será nesta sexta...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 05:55

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 05:55

Crédito: Alexandre Vidal / CRF
E Rodrigo Caio, após dois dias de tratamento por dores no joelho direito, voltou a treinar no campo com os companheiros na última quarta, o que alimenta uma ótima expectativa para voltar a atuar com David Luiz já nesta sexta.
Vale lembrar que Gustavo Henrique e Léo Pereira atuaram na zaga titular nos dois últimos jogos (vitória contra o Atlético-MG e empate com o Athletico).
Como Filipe Luís ainda não terá condições de retornar contra o Dragão, a tendência é que Ramon atue como titular pelo terceiro jogo consecutivo. Pelos profissionais, o jovem lateral-esquerdo chegou a jogar quatro partidas seguidas em tal condição, mas por conta do grupo principal estar de férias (no início do Carioca-2020, quando deu duas assistências no período, com Maurício Souza).
Ramon foi bastante elogiado pelo empenho diante do Galo, mas oscilou e não conseguiu render o esperado contra o Furacão na fase ofensiva. Na sexta, tende a ter mais uma oportunidade para mostrar o seu potencial e carimbar, em definitivo, a vaga de opção imediata na ausência de Filipe Luís.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Em tempo: o Flamengo enfrentará o Atlético-GO às 21h30 desta sexta-feira, no Maracanã. A partida será válida pela 19ª rodada (atrasada) do Brasileirão e terá transmissão em tempo real pelo LANCE!.

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