Dupla de meio-campistas projeta ano bem sucedido no Coritiba

As primeiras impressões deixadas por dois meio-campistas do Coritiba na temporada 2022, casos de Andrey e Thonny Anderson, certamente deixam não apenas o torcedor do Coxa, mas também os próprios atletas esperançosos de bons resultados no restante do ano.>Confira o conteúdo do LANCE! no TikTokAtuando juntos, a dupla de meio-campo soma 13 jogos, cinco participações diretas em gol e 71,7% de aproveitamento. Thonny é o atual vice-líder do time em assistências, sendo responsável por quatro passes para gol.

Enquanto isso, o volante ocupa as primeiras posições em quesitos estatísticos importantes como passes (416), duelos defensivos (77) e passes decisivos (5). Números esses, aliás, que serviram para o atleta que chegou do Vasco integrar a seleção do Campeonato Paranaense.

- Estou muito feliz pelo título, eu vim para o Coritiba para entregar 200% de mim e ser vitorioso. Esse é um grupo merecedor de coisas boas, treinamos muito e nos dedicamos ao máximo todos os dias pelo Coxa, então ser campeão foi muito especial. Estamos mais focados e preparados a cada dia, tenho certeza que vamos buscar ainda mais conquistas esse ano. Tenho muitos objetivos com essa camisa, por isso vou dar tudo de mim para que as metas sejam alcançadas - apontou Andrey.

- Tivemos um ótimo começo de ano, cheguei ao Coxa me sentindo bem, me entrosei rápido com meus companheiros e fomos coroados agora com esse título. Estou muito feliz, tenho entrado em campo e tenho ajudado o time, acho que temos tudo para ter um bom ano e atingir nossos objetivos - agregou Thonny Anderson.