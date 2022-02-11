Dupla de jovens do Corinthians é elogiada por Lázaro: 'Qualidade, potencial e marge de crescimento'

Titulares nas três primeiras partidas do Corinthians nesta temporada, ainda sob o comando do ex-treinador Sylvinho, a dupla Du Queiroz e Gustavo Mantuan voltaram a começar uma partida durante e vitória do Timão por 2 a 1 sobre o Mirassol, na última quinta-feira (10), pela quinta rodada do Paulistão, na Neo Química Arena, já sob o comando do interino Fernando Lázaro. No primeiro jogo do clube alvinegro após a demissão de Sylvinho, tanto Queiroz, quanto Mantuan ficaram de fora da escalação inicial, levada por Lázaro na vitória por 3 a 2 sobre o Ituano, de virada, no estádio Novelli Júnior,, em Itu.

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Contudo, contra o Galo o treinador provisório do Timão precisou modificar a equipe no intervalo, pois os titulares não renderam como esperado, e foi com a mudança que o Corinthians buscou a virada. Ainda assim, Du e Gustavo não saíram do banco de reservas nesta partida.

Em campo, Du Queiroz manteve o posicionamento que vinha tendo com Sylvinho, de primeiro volante, tendo a sua boa qualidade na troca de passes sendo exporada. A prata da casa chegou a errar alguns passes em situações que deram a transição ofensiva ao Mirassol, mas não comprometeu de forma geral.

Já Gustavo Mantuan foi a grande surpresa da partida. Na escalção inicial esperava-se que o atleta atuaria como falso nove, como havia sendo com o ex-treinador, mas o camsia 31 atuou durante todo o tempo aberto pelo lado esquerdo e iniciou a jogada que resultou no primeiro gol do jogo, marcado por Renato Augusto.

- Mantuan é um atleta versátil, que já jogou em outras funções. Ele conseguia preencher bem o que precisávamos. Acredito que fez muito bem - disse Fernando Lázaro em entrevista coletiva.

O atacante chegou até mesmo a ter uma grande chance de gol, ainda na etapa inicial, quando partiu com libertdade pelo lado esquerdo, fintou o zagueiro do Mirassol, mas finalizou fraco.

Já Du Queiroz terminou a partida como lateral-direito, após o titular da posição, Fagner, sentir a posterior da coxa. E o técnico interino do Corinthians ressaltou a versatilidade do camisa 37 como virtude.

- O Du nessa primeira função do meio-campo. É um atleta que ajuda nos dois sentidos. Tem uma boa saída, apresenta, busca verticalizar o jogo e tem crescido nesse sentido. Na parte defensiva é muito forte, tem potência. Contra um adversário que costuma ter nível alto de posse de bola. Era parte da estratégia, o Du recuperar a linha quando batido. Ajuda no suporte aos atletas que estão na frente dele - destacou Lázaro.

Tanto Du Queiroz, quanto Mantuan são crias da base corintiana. Du ganhou espaço na última temporada, já Gustavo despontou bem em 2020, mas sofreu uma grave lesão no joelho que o tirou quase um ano dos gramados.