Dupla de Garotos do Ninho treina à parte no Flamengo enquanto aguarda novo destino em 2021

– Fomos procurados. Porém, ainda não recebemos nenhuma proposta oficial. É evidente que nos interessa. Esperamos que se oficialize. Mas como falei, até aqui, não houve nenhum contato oficial.
Klebinho tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. Ainda há indefinição se haverá renovação contratual para que o lateral seja emprestado, com opção de compra, ou seja negociado definitivamente.
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Em tempo: Klebinho estava emprestado ao Tokyo Verdy, que não exerceu o direito de comprá-lo - o valor estipulado era em cerca de R$ 8 milhões. O Garoto do Ninho atuou em 31 partidas pelo clube japonês, onde jogou de agosto de 2019 até dezembro do ano passado.