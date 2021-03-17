Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Dupla de Garotos do Ninho treina à parte no Flamengo enquanto aguarda novo destino em 2021
futebol

Dupla de Garotos do Ninho treina à parte no Flamengo enquanto aguarda novo destino em 2021

Campeões da Copinha pelo clube, Ronaldo e Klebinho só possuem vínculo com o Rubro-Negro até meados e fim deste ano, respectivamente...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 13:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 13:28
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
– Fomos procurados. Porém, ainda não recebemos nenhuma proposta oficial. É evidente que nos interessa. Esperamos que se oficialize. Mas como falei, até aqui, não houve nenhum contato oficial.
Klebinho tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. Ainda há indefinição se haverá renovação contratual para que o lateral seja emprestado, com opção de compra, ou seja negociado definitivamente.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Em tempo: Klebinho estava emprestado ao Tokyo Verdy, que não exerceu o direito de comprá-lo - o valor estipulado era em cerca de R$ 8 milhões. O Garoto do Ninho atuou em 31 partidas pelo clube japonês, onde jogou de agosto de 2019 até dezembro do ano passado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados