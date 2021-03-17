Dupla de Garotos do Ninho treina à parte no Flamengo enquanto aguarda novo destino em 2021

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

– Fomos procurados. Porém, ainda não recebemos nenhuma proposta oficial. É evidente que nos interessa. Esperamos que se oficialize. Mas como falei, até aqui, não houve nenhum contato oficial.

Klebinho tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. Ainda há indefinição se haverá renovação contratual para que o lateral seja emprestado, com opção de compra, ou seja negociado definitivamente.

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