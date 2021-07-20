Dupla da base segue treinando com o elenco profissional do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Novidades nas últimas listas de relacionados do Corinthians, a dupla Belezi e Du Queiroz, promovida da base, segue treinando com o elenco profissional.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do CorinthiansDu ficou de fora dos relacionados na derrota por 2 a 1, de virada, para o Atlético-MG, no último sábado (17), na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o meia esteve nas viagens para Santa Catarina e Ceará e ficou no banco de reservas nos duelos contra Chapecoense e Fortaleza, pela competição nacional.

Já o zagueiro Belezi foi integrado à equipe de cima na última semana, foi convocado e ficou como suplente no revés diante do Galo.