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Dupla da base segue treinando com o elenco profissional do Corinthians

Zagueiro Belezi e meia Du Queiroz foram integrados ao time principal nas últimas semanas e foram relacionados para algumas partidas...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 14:32

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 14:32
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Novidades nas últimas listas de relacionados do Corinthians, a dupla Belezi e Du Queiroz, promovida da base, segue treinando com o elenco profissional.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do CorinthiansDu ficou de fora dos relacionados na derrota por 2 a 1, de virada, para o Atlético-MG, no último sábado (17), na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o meia esteve nas viagens para Santa Catarina e Ceará e ficou no banco de reservas nos duelos contra Chapecoense e Fortaleza, pela competição nacional.
Já o zagueiro Belezi foi integrado à equipe de cima na última semana, foi convocado e ficou como suplente no revés diante do Galo.
A integração dos dois atletas acontece em um momento que o Timão perdeu jogadores dos seus setores de origem. Na defesa, o Time do Povo emprestou Bruno Méndez ao Internacional, rescindiu com Danilo Avelar, após ato racista do jogador, e não renovou o contrato com Jemerson. Na parte central do gramado, a equipe do Parque São Jorge rescindiu de forma amigável para fechar com o Santos.

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