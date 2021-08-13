Dupla campeã: Gómez e Luan chegam a 70 jogos juntos na zaga do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Gustavo Gómez e Luan completaram 70 juntos na zaga alviverde no último duelo contra o São Paulo, válido pelas quartas de final da Libertadores. A dupla, que voltou a atuar junta na derrota para o Fortaleza, soma ótimos números e quatro títulos pelo Palmeiras.placeholderAté aqui, contabilizam 41 vitórias, 20 empates e somente nove derrotas, o que corresponde a um aproveitamento de 68%. São 40 gols sofridos, com uma média de 0,57 por partida. O levantamento dos dados foi realizado pela Gazeta Esportiva.

Juntos pela primeira vez em 2018, logo após a contratação do paraguaio, os zagueiros foram fundamentais para a arrancada campeã do Alviverde no segundo turno do campeonato. Na ocasião, o time terminou o returno sem nenhuma derrota e levou apenas 11 gols em 19 jogos.

Os defensores também foram importantes para a equipe na temporada passada, compondo a zaga titular em boa parte das conquistas. Na final da Libertadores, vencida pelo Verdão contra o Santos no Maracanã, tiveram boa atuação e foram uns dos responsáveis por parar o ataque do rival.Já no título da Copa do Brasil, Gómez e Luan atuaram juntos na partida de ida da final, mas o camisa 13 foi expulso e deu lugar a Alan Empereur para a volta. Além disso, também formaram a dupla inicial do primeiro jogo da decisão do Paulistão contra o Corinthians. No segundo jogo, Felipe Melo foi quem esteve ao lado do paraguaio.

Em entrevista recente à TV Palmeiras, Luan elogiou seu companheiro de zaga e disse que esperar alcançar ainda mais feitos com o jogador.

– O Gustavo é um grande zagueiro, a gente já se conhece muito. Ganhamos algumas coisas aqui e pretendemos ganhar mais. Sempre respeitando a todos. Todo mundo em busca do seu espaço em um elenco qualificado – afirmou o zagueiro.