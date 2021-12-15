Dupla Ba-Vi começam a projetar a recuperação para 2022

A temporada 2022 será de muita reflexão para a dupla Bahia e Vitória. Expoentes no futebol nordestino, a dupla de Salvador precisa lamber as feridas e lutar por acesso.

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Enquanto o Tricolor de Aço vai tentar uma volta à elite do futebol nacional, o Leão busca a redenção nas quatro linhas e o acesso para a Série B.

Status

No momento, o futuro anda nebuloso para os gigantes de Salvador. De certo no Bahia, o técnico Guto Ferreira e o atacante Rossi. O goleiro Danilo Fernandes está próximo da renovação, mas por outro lado o atacante Gilberto está de saída.

Já no Vitória a situação é um pouco mais complicada. Sem confirmar, os técnicos Ricardo Silva e Geninho prestam ‘consultoria’ aos dirigentes e tentam ajeitar a casa.

A ideia é que Silva inicie a temporada e Geninho monte o time para a Série C, principal competição da temporada 2022.