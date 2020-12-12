Dupla argentina x Fred: clássico entre Vasco e Fluminense tem expectativa sobre o ataque das equipes

Crédito: Desta vez, o clássico carioca será disputado em São Januário (Arte LANCE!

O clássico carioca deste domingo é cercado de expectativa em torno de jogadores. Pelo lado do Vasco, a presença de Benítez e Cano juntos é um sopro de esperança em meio à turbulência da zona de rebaixamento. No Fluminense, Fred está de volta. O centroavante cruz-maltino deve ser titular, após diagnóstico de Covid-19. Por sua vez, o ídolo tricolor pode ser importante, mesmo se começar no banco e entrar no segundo tempo, como na partida do primeiro turno deste Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele fez um gol contra o time de São Januário.A última vitória de Benítez e Cano juntos foi sobre o Sport. Não por coincidência foi também a última vez que o Cruz-Maltino saiu de campo com três pontos conquistados. Desde então, primeiro o meia e depois o atacante contraíram o novo coronavírus. Em seis partidas neste período, três empates e três derrotas.

No Fluminense, os holofotes podem estar voltados para a troca de Odair Hellmann por Marcão no comando técnico, mas o novo treinador terá o retorno de Fred, que está fora de combate há quase um mês. No dia 14 de novembro, o camisa 9 sofreu uma torção no tornozelo direito no aquecimento para o confronto com o Palmeiras. Diante do Vasco, ele pode repetir a dose após marcar o primeiro gol dele nesta segunda passagem pelo Flu - aquela partida, no Maracanã, terminou com vitória tricolor por 2 a 1.

Nas duas passagens pelo clube das Laranjeiras, Fred tem sete gols marcados contra o Vasco. O rival é a terceira maior vítima do atacante pelo Tricolor, atrás de Botafogo e Palmeiras. Por outras equipes por onde passou, porém, o centroavante não teve tanto êxito: somente um gol marcado, pelo Atlético-MG, em 2017. No total: 23 confrontos com quatro vitórias de Fred, oito empates e 11 triunfos do Vasco.

Benítez é um solitário criador vascaíno que ainda tenta reencontrar a melhor forma - mesmo atualmente, sem ser brilhante, ele se faz fundamental. Já Cano tem números de dominação no time de São Januário. O LANCE! destrinchou, esta semana, a dependência que o Vasco tem do centroavante argentino.

Com 16 jogos nesta temporada, Fred ainda não conseguiu ter a tão sonhada sequência no Flu. Ora atrapalhado por lesões, ora pela Covid-19, o jogador teve o maior número de jogos consecutivos em outubro e entrou em campo pela última vez em 8 de novembro, contra o Grêmio.

Mais que uma luta, a guerra do Vasco é contra a zona de rebaixamento. Para escapar da quarta queda no Campeonato Brasileiro, ter Benítez em forma enquanto o contrato dele não acaba é importante. Ter Cano presente é quase que garantir um gol a cada dois jogos.

Relembrando o bom resultado em agosto, o Tricolor irá em busca de um feito inédito na história do Brasileirão desde que a competição é disputada por pontos corridos: vencer o Cruz-Maltino nos dois turnos.

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