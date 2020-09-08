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Dupla afiada! Luiz Adriano e Willian participam de 62% dos gols do Palmeiras na temporada de 2020

Atacantes comandam o setor de frente do Alviverde no ano. Contra o Red Bull Bragantino, Willian voltou a marcar e encostou no camisa 10 na disputa pela artilharia da equipe...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras tem em Luiz Adriano e Willian as principais peças do elenco quando o assunto é participação em gols na temporada de 2020. Juntos, eles participaram de 62,1% dos tentos alviverdes no ano.
No último deles, Willian garantiu a vitória, de virada, sobre o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 29 voltou a marcar após quase seis meses - o último tinha sido contra a Ferroviária em março - e chegou a nove. Ele é o vice-artilheiro do time na temporada.
Luiz Adriano, com dez gols, lidera o posto em 2020 e tem sido o destaque desde a volta do futebol, no fim de julho. Ele marcou cinco vezes, um deles na final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque.A participação da dupla não está restrita a marcar. Ambos têm participado de gols com assistências. O camisa 29 deu três passes e é quem mais acionou os companheiros no quesito na temporada ao lado de Dudu, Marcos Rocha, Gabriel Menino e Zé Rafael. Luiz Adriano aparece com uma assistência.
Assim, Willian e Luiz somam participação em 23 dos 37 gols do Palmeiras em 2020. São 62,1% do total, com o primeiro presente em 12 tentos e o segundo em 11.

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