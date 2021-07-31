Duilio explica por que Danilo Avelar segue como jogador do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Há pouco mais de um mês, Danilo Avelar se envolveu em um caso de racismo durante um jogo online. Diante disso, o Corinthians resolveu rescindir o contrato com o jogador, mas até o momento ele segue como integrante do elenco corintiano nos materiais oficiais. Duilio Monteiro Alves, presidente do Timão, explicou como está a situação e o porquê de o zagueiro ainda não ter saído.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a Rádio Capital, na tarde deste sábado, o mandatário alvinegro foi questionado sobre o tema, já que o clube havia anunciado a rescisão naquele fim de junho e o zagueiro ainda segue nos materiais de jogo do clube e no site oficial. De acordo com o dirigente, a situação não é tão simples, uma vez que Danilo está em recuperação de cirurgia no joelho.

- Em relação ao Danilo Avelar, ele continua no site, porque ele continua atleta do Corinthians. Ele está voltando de uma lesão, de uma cirurgia de ligamento cruzado, já há algum tempo, ainda precisa de tratamento, ainda não está em campo, então o Corinthians não pode rescindir com o atleta nessa condição.

- No comunicado que nós publicamos, a gente disse que seria feita (a rescisão), mas que iríamos estudar a melhor forma, e neste momento a gente não pode fazer nenhum tipo de movimento em relação a isso por ele ter sua lesão. A gente tem como obrigação recuperar o atleta, que não deixa de ser um patrimônio do clube - completou Duilio.