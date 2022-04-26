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Duílio diz que Corinthians deseja o retorno de Bruno Méndez e faz alerta ao Inter: 'Prazo acabando'

Jogador está emprestado pelo Timão ao Colorado, que tem até junho para pagar cerca de R$ 30 milhões para tê-lo em definitivo...
LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 21:53

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 21:53

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, admitiu que foi procurado pelo Internacional para compra em definitivo do zagueiro Bruno Méndez, que está emprestado pelo Timão ao Colorado até junho de 2022. No entanto, o cartola corintiano deixou claro que o clube gaúcho nunca fez proposta concreta de aquisição.> GALERIA - Confira todos os técnicos estrangeiros do Corinthians> TABELA - Confira e simule os jogos do Campeonato Brasileiro - Sendo bem claro: o Inter tem interesse (na compra de Bruno Méndez), sempre falou, mas nunca fez nada para isso. Recebemos uma sondagem, por cima, mas, efetivamente, não – declarou Duílio em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (25).
O Inter tem até o fim do período de empréstimo do defensor uruguaio para adquiri-lo em definitivo. O valor fixado é de 6 milhões de dólares (R$ 29,2 mi).
Duílio, então deixou claro que o prazo para o Colorado comprar Bruno Méndez está acabando e que há o interesse do clube e até mesmo do técnico Vítor Pereira em contar com o jogador.
- Nós queremos o jogador, que é excelente, jovem, numa posição que o Corinthians sempre precisa, não sabemos o que vai acontecer na janela do meio do ano, se vamos perder alguém ou não. A gente quer o jogador aqui, o Vítor conhece e gosta, pediu, mas o Inter tem a opção de fazer a compra. O valor está fixado em contrato, então tem esse direito. O prazo está acabando e, até agora, não compraram. O Inter não comprando, ele volta imediatamente – pontuou Duílio.
Bruno Méndez foi titular na estreia do Inter no Brasileirão, contra o Atlético-MG, entrou no segundo tempo diante o Fortaleza, na rodada seguinte, mas ficou somente no banco de reservas no triunfo sobre o Fluminense, no último sábado (23).
Existe um acordo entre as diretorias do Timão e Inter para que o jogador não complete a sua sétima partida no Brasileirão, máximo permitido para transferências entre clubes na competição nacional.
Méndez tem alternado a titularidade e o banco de reservas no Colorado. No ano passado, o atleta era presença fixa no primeiro time do Inter, mas no início deste ano perdeu a posição, a recuperando na reta final do Campeonato Gaúcho.
Crédito: BrunoMéndezestáemprestadoaoInternacionaldesdeoanopassado(Foto:RicardoDuarte/SCInternacional

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