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Duílio deseja boas vindas a Sylvinho no Corinthians, e treinador diz que fechou com o clube em três minutos

Dupla já havia trabalhado juntos no Timão, entre 2013 e 2014...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 15:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 15:17
O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves foi o responsável por apresentar oficialmente o novo treinador do clube, Sylvinho, em entrevista coletiva virtual realizada nesta terça-feira (25). Em suas redes sociais, o mandatário corintiano também desejou boas vindas ao responsável técnico do Timão a partir de agora. Antes do treinador corintiano iniciar a coletiva, Duílio também teceu algumas palavras em consideração ao profissional.
–Tenho hoje o prazer de receber meu amigo Sylvio, Sylvinho, cria da base, iniciou no Corinthians e hoje tenho prazer de apresentá-lo como novo treinador do Corinthians.
Sylvinho e o atual presidente corintiano já haviam trabalhado juntos no Timão, entre 2013 e 2014, quando o novo técnico era auxiliar nas comissões de Mano Menezes e, posteriormente, Tite, e o presidente era, à época, diretor adjunto de futebol.
De acordo como o técnico, a conversa com Duílio e os demais integrantes da diretoria foi rápida para chegar até o acerto.
– Não precisei consultar ninguém, vim porque entendi, estava esperando. Tenho monitorado. Um clube que conheço há muitos anos Uma alegria e satisfação estar nessa casa. Foram três minutos de uma boa conversa.
Sylvinho chegou ao Brasil na madrugada desta terça-feira (25). O treinador estava morando com a sua família na cidade do Porto, em Portugal.

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