Duilio confirma interesse do Corinthians em Paulinho e Renato Augusto, mas mantém cautela

Crédito: Miguel Schincariol/LANCE!Press

O torcedor do Corinthians vive a expectativa de receber reforços neste segundo semestre e um deles pode ser um grande nome do passado recente do clube, como é o caso de Renato Augusto, que busca sua rescisão na China. Nesta terça-feira, o presidente Duilio Monteiro Alves confirmou o interesse no meia e também em Paulinho, mas mantém cautela para não gerar falsas esperanças.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a o programa "Na Geral", da Massa FM, o mandatário corintiano admitiu que o retorno de Renato interessa ao Timão, mas destacou a necessidade de resolução do contrato do jogador com o Beijing Guoan, da China, para que o Alvinegro dê os próximos passos na possível negociação.

- Renato Augusto surgiu ontem (segunda-feira), claro que não dá para falar que não gostamos, que não seria importante a chegada dele, até uma posição que a gente precisa reforçar um pouco, mas ele tem contrato com o clube da China ainda, não sei se vai conseguir a rescisão, e aí para a gente partir para a negociação, só quando o atleta estiver livre - afirmou o presidente.Por conta dessa situação do meia com o clube chinês, onde o vínculo irá até o fim deste ano, ainda não houve conversas sobre valores, mas sim sobre o interesse no retorno, não só no de Renato, mas também no de Paulinho, que está sem clube após conseguir rescindir com o Guangzhou Evergrande.

- Não (houve conversa sobre valores), porque ele tem contrato, dependendo da forma que rescindir, se conseguir rescindir, são acertos diferentes, não sei se ele sai abrindo mão de alguma coisa, algum contrato. Estou dando o exemplo dele, mas seria para qualquer jogador com contrato. Então a gente não consegue ter números, não chegamos nisso ainda, foi só uma consulta. Ele é amigo, trabalhamos juntos, é um cara espetacular como pessoa, muito esclarecido, diferenciado e a gente conversa sempre, desde a sua saída, em 2015. A gente tem conversado muito sobre um dia o retorno, tanto ele quanto o Paulinho, que se fala muito - esclareceu o dirigente.

Embora declare o interesse nesses jogadores, Duilio opta pela cautela e prefere não gerar expectativas no torcedor para que não haja frustração, mas garantiu que o clube busca "dois ou três" reforços para o elenco ainda neste ano.