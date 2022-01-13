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Duílio banca permanência de Sylvinho no Corinthians: 'Estamos muito satisfeitos com o trabalho dele'

Presidente do Timão depositou confiança no jovem treinador e desabafou sobre a pressão pela qual Sylvinho passou na última temporada...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 06:30

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 06:30

No começo da semana, o Corinthians deu o pontapé inicial no ano, com os jogadores e comissão técnica retornando ao CT Joaquim Grava para iniciar a pré-temporada. Entre novas chegadas, saídas e muita especulação, uma certeza impera dentro do Timão: o técnico Sylvinho.+ Felipe Melo, Patrick, Nathan… Veja jogadores que se transferiram entre clubes da Série A
Isso de acordo com o presidente Duílio Monteiro Alves, que mostrou plena confiança no jovem treinador, e bancou a permanência dele para a nova temporada.
- A gente acredita muito no trabalho do Sylvinho, apesar dele ser jovem, está iniciando a carreira de treinador, sendo o principal treinador. Ele já teve muita experiência, dentro do campo como jogador, jogou em grandes clubes, também como auxiliar técnico de grandes treinadores, como de Tite e Mancini, da Seleção Italiana. O Sylvinho se preparou muito para chegar nessa posição. Nós acompanhamos o trabalho dele diariamente, os treinamentos, e ele vai muito bem. Nós estamos muito satisfeitos com o trabalho dele. Lógico que o resultado nesse ano tem que aparecer. A confiança aqui é muito grande, por isso a gente permanece com o Sylvinho, e não tenho dúvidas de que vamos colher frutos lá na frente - disse o presidente do Corinthians em entrevista ao programa G4, do Bandsports.
VEJA TABELA COM DATAS E HORÁRIOS DO MUNDIAL DE CLUBES
Mais cedo, em coletiva organizada no CT, Duílio desabafou sobre a pressão que o treinador sofreu no final da temporada passado, com pedidos de demissão feitos pela principal torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel.
- A gente confia muito no Sylvinho. Vimos no último ano, o que tem sido feito com o Sylvinho é um absurdo, pelos resultados, trabalho que vem sendo feito, pela pessoa, mas faz parte. Temos que seguir o que achamos o melhor caminho - ponderou o mandatário.
Apesar do voto de confiança do presidente, os números de Sylvinho não ajudam. Foram 40 partidas, 15 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de apenas 48,33%, ou seja, conquistou menos da metade dos pontos que disputou.
A situação piora quando a comparação é com Vagner Mancini, primeiro técnico do ano. Ele teve 31 partidas, 13 vitórias, 9 empates e 9 derrotas: 51,61% de aproveitamento.
Para o torcedor, a qualificação do elenco durante o segundo semestre não teve a companhia da evolução coletiva do time. E, de fato, a equipe ficou devendo. Mesmo com Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian, as atuações estiveram bem longe de ser agradáveis ou elogiáveis.
Crédito: SylvinhoemtreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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