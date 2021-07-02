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Duelo na Copa do Brasil e clássico com o Botafogo na Série B; veja as oito partidas do Vasco em julho

Com uma campanha irregular, Gigante da Colina terá pela frente partidas importantes nas duas competições nacionais. Equipe fecha o mês diante do Botafogo e enfrenta o São Paulo...
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Publicado em 

02 jul 2021 às 06:31

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 06:31

Crédito: Vasco ocupa a nona colocação na Série B e procura uma sequência positiva para alcançar o G4 (Rafael Ribeiro/Vasco
O mês de julho chegou e com ele novos desafios para o Vasco engrenar na Série B e alcançar o G4. Na tabela, o Cruz-Maltino ocupa a nona colocação com 10 pontos, cinco a menos que o quarto colocado (Sampaio Corrêa), e quatro derrotas em oito jogos. Irregular na competição, o time terá pela frente jogos importantes, como um clássico diante do Botafogo e o primeiro duelo com o São Paulo pelas oitavas de finais da Copa do Brasil.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Antes de falar sobre os jogos de julho, é importante destacar que o Cruz-Maltino fechou junho com três vitórias, um empate, e três derrotas na Serie B. Além disso, garantiu a classificação sobre o Boavista na Copa do Brasil, mesmo não tendo uma boa apresentação. O técnico Marcelo Cabo segue questionado, e as oscilações incomodam, pois o time não consegue ter uma regularidade.
+ Veja momentos em que o clube defendeu as causas sociais
Para iniciar o mês, o Gigante da Colina terá duas partidas em São Januário e alguns dias livres para treinar. Serão sete rodadas da Série B e um jogo da Copa do Brasil. No sábado, o compromisso será diante do Confiança-SE, às 16h30, na Colina Histórica. Os comandados de Cabo voltam a campo na outra sexta, dia 9, em casa, contra o Sampaio Corrêa, em um confronto direto pelo G4.
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Após dois jogos sob seus domínios, a equipe de São Januário enfrentará os atuais dois primeiros colocados da Série B. Na terça, dia 15, uma viagem para o Paraná, onde medirá forças com o Coritiba, no Couto Pereira. No domingo, dia 20, às 16h, por sua vez, receberá o atual líder invicto Náutico, do técnico Hélio dos Anjos, na Colina Histórica.
+ Salgado projeta recuperação semelhante a do rival: 'Mandato de arrumação'
Em seguida, mais uma viagem longa. Dessa vez para Maceió, onde jogará com o CSA, no dia 21, às 21h30, quarta-feira, no Rei Pelé. Três dias depois, o duelo será contra o Guarani, em São Januário, no sábado, às 19h, pela décima quarta rodada da Série B. Ambos os adversários estão no meio da tabela atualmente, com o Azulão em 13ª, e o Bugre em 11ª.Equipe treinou no CT do Dragão nesta quinta (Rafael Ribeiro/Vasco)Por fim, o Vasco terá dois jogos marcantes para finalizar o mês. No dia 28, às 21h30, o time visitará o São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil (a volta está marcada para o dia 4/8, em São Januário, também às 21h30). No dia 31, o Cruz-Maltino terá pela frente um clássico estadual, contra o Botafogo, pela Série B. Um duelo histórico, de times gigantes, mas que se encontram em outra realidade, e buscam voltar à elite do futebol brasileiro.
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
A tarefa é ter uma boa sequência, tirar a pressão inicial da irregular campanha, e ter mais tranquilidade para trabalhar. Cabo segue no limite, sem o time vencer duas seguidas desde maio e o desempenho bem abaixo da expectativa da torcida e do que esse elenco pode mostrar. Para o duelo de sábado, o Vasco terá cinco desfalques. Além de Bruno Gomes e Juninho, expulsos, Léo Jabá, Galarza e Morato levaram o terceiro cartão amarelo.
- A gente perde alguns jogadores, mas temos o Riquelme de volta, o Zeca, o Marquinhos Gabriel. Então, existe um equilíbrio entre a perda e os retornos. A partir de amanhã, vou começar a pensar na formatação da equipe para a próxima partida. Mas, com certeza, vamos ter uma equipe equilibrada. Vamos montar uma equipe competitiva - disse o técnico Marcelo Cabo.
VEJA O CALENDÁRIO DE JULHO
Brasileiro - Série B - 9ª rodada - 03/07Vasco x Confiança-SE, às 16h30São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Brasileiro - Série B - 10ª rodada - 09/07Vasco x Sampaio Corrêa, às 19hSão Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Brasileiro - Série B - 11ª rodada - 13/07Coritiba x Vasco, às 21h30Couto Pereira, Curitiba (PR)
Brasileiro - Série B - 12ª rodada - 18/07Vasco x Náutico, às 16hSão Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Brasileiro - Série B - 13ª rodada - 21/07CSA x Vasco, às 21h30Rei Pelé, Maceió (AL)
Brasileiro - Série B - 14ª rodada - 24/07Vasco x Guarani, às 19hSão Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Oitavas de final da Copa do Brasil (ida) - 28/07São Paulo x Vasco, às 21h30Morumbi, São Paulo (SP)
Brasileiro - Série B - 15ª rodada - 31/07Botafogo x Vasco, às 21hNilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

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