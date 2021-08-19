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Duelo entre Avaí e Coritiba vale a liderança da Série B

Leão e Coxa se enfrentam nesta sexta-feira em jogo que vale o topo da classificação...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 16:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 16:30
Crédito: Divulgação
A sexta-feira é decisiva no returno da Série B. A partir das 19h (Horário de Brasília), Avaí e Coritiba entram em campo para brigar pela liderança da competição.
Com 36 pontos, o Coxa é o líder do torneio e no meio da semana, ao bater a Ponte Preta, conquistou o 1º turno, feito que deu moral ao time de Gustavo Morínigo.
Agora, a equipe faz contas para garantir o acesso e, deixar um rival direto para trás, colocaria um caminho mais tranquilo para a glória.
Do outro lado da partida, o Avaí, em alta, tenta manter o embalo com Claudinei Oliveira e arrancar pontos fundamentais do seu principal concorrente.
Dá para alcançar a liderança?
Com três pontos a menos que o Coritiba, o Leão precisa vencer o seu jogo com uma diferença de dois gols de diferença para dormir na ponta da Série B.

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