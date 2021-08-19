Duelo entre Avaí e Coritiba vale a liderança da Série B

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A sexta-feira é decisiva no returno da Série B. A partir das 19h (Horário de Brasília), Avaí e Coritiba entram em campo para brigar pela liderança da competição.

Com 36 pontos, o Coxa é o líder do torneio e no meio da semana, ao bater a Ponte Preta, conquistou o 1º turno, feito que deu moral ao time de Gustavo Morínigo.

Agora, a equipe faz contas para garantir o acesso e, deixar um rival direto para trás, colocaria um caminho mais tranquilo para a glória.

Do outro lado da partida, o Avaí, em alta, tenta manter o embalo com Claudinei Oliveira e arrancar pontos fundamentais do seu principal concorrente.

Dá para alcançar a liderança?