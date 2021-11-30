Duelo decisivo em Salvador, finais na base e feminino: veja a agenda do Fluminense nesta semana

O Fluminense terá uma semana recheada de jogos importantes em quase todas as categorias. Nos profissionais, um duelo decisivo, fora de casa, contra o Bahia, na Arena Fonte nova, às 16h, no domingo, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Na base, os Moleques de Xerém terão finais contra o Vasco no Sub-17, e diante do Botafogo no Sub-15.Além dos clássicos decisivos, o Sub-20 participará da Copa Carlos Campos Silva, no Chile. O Tricolor enfrentará clubes como Colo-Colo, Everton de Viña Del Mar, Santiago Wanderers e Universidad Católica. Nesta semana, a categoria entrará em campo em duas oportunidades.

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Além disso, em outras duas categorias o Fluminense também jogará a final do Estadual. No Sub-11 e Sub-12, a base tricolor encara o rival Flamengo. Por fim, vale destacar que pelo Campeonato Carioca de futebol feminino Sub-18, as meninas enfrentam o Heips, pela quinta rodada, no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras

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A decisão do Carioca Sub-17 está marcada para o dia 4, às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira, diante do Vasco - a volta será no dia 10. No Sub-15, por sua vez, o Fluminense encara o Botafogo, também no sábado, diante do Botafogo, às 15h, no CEFAT - a volta será dia 11, nas Laranjeiras. AGENDA DO FLUMINENSE NA SEMANA

QUARTA-FEIRA - 01/12Campeonato Carioca - Feminino - Sub-18 - 5ª rodadaFluminense x HeipsLocal: Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras - 15h

QUINTA-FEIRA - 02/12Torneio do Chile Sub-20 - 1ª rodadaUniversidad Católica x FluminenseLocal: Complexo Quilin - 12h

Campeonato Carioca - Sub-12 - FinalFluminense x FlamengoLocal: Vila Olímpica de Caxias - 12h

Campeonato Carioca - Sub-11 - FinalFluminense x FlamengoLocal: Vila Olímpica de Caxias - 15h30

SÁBADO - 04/12

Torneio do Chile Sub-20 - 2ª rodadaWanderers x FluminenseLocal: Complexo Quilin - 10h

Campeonato Carioca - Sub-17 - FinalVasco x FluminenseLocal: Estádio Nivaldo Pereira - 10h

Campeonato Carioca - Sub-15 - FinalBotafogo x FluminenseLocal: CEFAT - 15h

DOMINGO - 05/12

Campeonato Brasileiro - 37ª rodadaBahia x FluminenseLocal: Arena Fonte Nova - 16hOnde assistir: Premiere, SporTV e tempo real LANCE!