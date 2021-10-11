Duelo com o líder, decisão na base e carioca feminino: veja os jogos e onde assistir ao Vasco nesta semana

A semana começou e o Vasco terá partidas importantes para as suas pretensões em diversas categorias. No profissional, o time receberá o líder Coritiba, no sábado, às 16h30, em São Januário. A vitória é essencial para recuperar a confiança e tentar iniciar uma arrancada rumo ao acesso à elite do futebol brasileiro. Antes disso, nesta terça, a equipe Sub-20 terá um duelo decisivo, no CT Rei Pelé, às 15h15. O time enfrenta o Santos e necessita de uma combinação de resultados para garantir a vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro da categoria. Confira o que os Meninos da Colina têm que fazer para conseguir a classificação.
O Sub-17 entra em campo em duas oportunidades nesta semana. Na terça, enfrenta a Portuguesa, em jogo atrasado terceira rodada da Taça Guanabara. No sábado, encara o Fluminense, às 11h, no CT Vale das Laranjeiras. Duas horas antes, será a vez do Sub-15 jogar o clássico, também em Xerém, pela competição estadual.
O futebol feminino também terá duas rodadas da Taça Guanabara ao longo da semana. Na quarta, as Meninas da Colina medem forças com o Boavista, no CT Artsul, às 15h. No domingo, pela quarta rodada, o compromisso será contra a Portuguesa, também no CT Artsul, às 15h. As meninas estão na liderança da competição e fizeram 23 gols nas duas primeiras partidas. CALENDÁRIO DO VASCO NESTA SEMANA
TERÇA-FEIRA (12/10)Campeonato Brasileiro Sub-20 - 19ª rodadaSantos x VascoLocal: CT Rei Pelé - 15h15Onde assistir: elevensports.com
Taça Guanabara Sub-17 - 3ª rodadaPortuguesa x Vasco Local: CT Tigres do Brasil - 13h
QUARTA-FEIRA (13/10)Campeonato Carioca Feminino - 3ª rodadaVasco x BoavistaLocal: CT Artsul - 15h
QUINTA-FEIRA (14/10)Copa Rio Sub 20 / OPG - 2ª fase (primeiro jogo Vasco 2x0 Artsul)Vasco da Gama x ArtsulLocal: CT Artsul - 10h
SÁBADO (16/10)
Campeonato Brasileiro Série B - 30ª rodadaVasco x CoritibaLocal: São Januário- 16h30Onde assistir: Premiere e tempo real pelo LANCE!
Taça Guanabara Sub-17 - 10ª rodadaFluminense x Vasco Local: CT Vale das Laranjeiras - 11h
Taça Guanabara - Sub-15 - 10ª rodadaFluminense x VascoLocal: CT Vale das Laranjeiras - 9h
Campeonato Carioca Feminino - 4ª rodadaVasco x PortuguesaLocal: CT Artsul - 15h