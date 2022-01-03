Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dudu voltará a ser o 7 e Rony será o novo camisa 10 do Palmeiras em 2022

Como Luiz Adriano não continuará no Verdão, o ídolo palmeirense voltará a usar o número com o qual construiu sua história no Alviverde...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2022 às 19:33

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 19:33

O Palmeiras terá duas mudanças na numeração de seus jogadores. Dudu deixará de usar a camisa 4+3 e voltará a ser o 7 da equipe, enquanto Rony passará a ser o novo camisa 10 do Alviverde.+ Veja as datas de reapresentação e da primeira partida oficial dos clubes brasileiros em 2022
A mudança nas numerações dos dois atletas se deve pelo fato de que Luiz Adriano, antigo detentor da camisa 10, não seguirá no Verdão. De acordo com informações do "ge", o atacante não se reapresentará com o restante do elenco alviverde na quarta-feira (5), na Academia de Futebol. Ele foi liberados das atividades do clube.
Com isso, Rony, que herdou a camisa 7 de Dudu quando o ponta foi emprestado ao Al-Duhail, do Catar, jogará com o número 10.
VEJA TABELA COM DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS DO MUNDIAL DE CLUBES
Dessa forma, Dudu voltará a usar o número 7, camisa utilizada pelo atleta de 2015 até 2020. Em seu retorno do Catar, ele havia escolhido o 4+3 pois representava a soma necessária para chegar em seu antigo número, que estava sendo utilizado por Rony.
O Palmeiras se reapresenta na quarta-feira (5), na Academia de Futebol. Além de Luiz Adriano, Lucas Lima não seguirá com o elenco.
Crédito: Em2021,Duduusouonúmero4+3nacamisa(Foto:CesarGreco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados