Dudu voltará a ser o 7 e Rony será o novo camisa 10 do Palmeiras em 2022

O Palmeiras terá duas mudanças na numeração de seus jogadores. Dudu deixará de usar a camisa 4+3 e voltará a ser o 7 da equipe, enquanto Rony passará a ser o novo camisa 10 do Alviverde.+ Veja as datas de reapresentação e da primeira partida oficial dos clubes brasileiros em 2022

A mudança nas numerações dos dois atletas se deve pelo fato de que Luiz Adriano, antigo detentor da camisa 10, não seguirá no Verdão. De acordo com informações do "ge", o atacante não se reapresentará com o restante do elenco alviverde na quarta-feira (5), na Academia de Futebol. Ele foi liberados das atividades do clube.

Com isso, Rony, que herdou a camisa 7 de Dudu quando o ponta foi emprestado ao Al-Duhail, do Catar, jogará com o número 10.

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Dessa forma, Dudu voltará a usar o número 7, camisa utilizada pelo atleta de 2015 até 2020. Em seu retorno do Catar, ele havia escolhido o 4+3 pois representava a soma necessária para chegar em seu antigo número, que estava sendo utilizado por Rony.

O Palmeiras se reapresenta na quarta-feira (5), na Academia de Futebol. Além de Luiz Adriano, Lucas Lima não seguirá com o elenco.