Dudu vê fortuna por empréstimo e admite jogar pela seleção do Qatar

Crédito: Dudu acertou por um ano de empréstimo com Al Duhail, mas quer ficar mais tempo no Qatar (Divulgação/Al Duhail

Dudu confirmou nesta segunda-feira a sua ida ao Al Duhail, do Qatar, que pagou 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 43 milhões) para tê-lo por empréstimo por um ano. Valor que o próprio jogador chama de fortuna e, por isso, o atacante já pensa em ficar mais tempo. Inclusive, sem descartar defender a seleção do país que sediará a Copa do Mundo de 2022.

- Os próprios dirigentes me falaram isso. Se chegar a acontecer isso, é prova de que estarei fazendo um bom trabalho aqui, uma história legal no clube e no país. Sinto a paixão que eles têm pelo futebol. Deve ser difícil um jogador saber que está defendendo outro país, mas também feliz por esse país ter acreditado e confiado em você. Procuro fazer meu melhor dentro e fora de campo e, assim, colher frutos bons - comentou o, agora, ex-camisa 7 do Verdão.- Meu objetivo é fazer um bom trabalho. Se fizer, vão me comprar. Se não fizer, vou voltar, mas não estarei feliz comigo mesmo, porque me cobro muito para fazer o melhor. Agora, não estou pensando nisso. Quero retribuir o esforço. Não é qualquer clube que paga 7 milhões de euros para ter um jogador por empréstimo de um ano. No meu modo de ver, é muito dinheiro - completou.

Sem metas que obrigam a compra, Dudu será emprestado por 7 milhões de euros. Está previsto o pagamento de 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões) como bônus pelo desempenho de Dudu. E há um valor fixado de mais 6 milhões de euros (R$ 36,7 milhões) para compra, caso o time do Qatar deseje. E o Palmeiras acredita que o jogador convencerá o Al Duhail a desembolsar, no total, 13 milhões de euros (R$ 79,5 milhões), fora o bônus, para tê-lo em definitivo. Ainda assim, o Verdão manteria 20% dos seus direitos econômicos.

Um valor representativo para um jogador que se destacou no Palmeiras, sendo protagonista nas conquistas dos Brasileiros de 2016 e 2018 e da Copa do Brasil de 2015. E só tem chance de jogar pela seleção do Qatar porque não teve sequência no Brasil de Tite, algo que Dudu estranha, mesmo compreendendo.

- Joguei cinco anos em alto nível, como outros jogadores fizeram no Brasileiro e tiveram oportunidades. Tive uma convocação com o Tite, mas não tive oportunidade. Fui um dos melhores por cinco anos, todos anos estava em premiações ou no time ideal do campeonato. É um sonho defender seu país, mas sou bem tranquilo. Oportunidade vai muito do treinador, que tem suas escolhas. Respeito - argumentou o atacante.