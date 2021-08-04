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Dudu treina sem restrições, e Palmeiras dá sequência à preparação para jogo contra Fortaleza

Atacante desfalcou o Verdão no Choque-Rei, mas já está recuperado e participou integralmente das atividades desta quarta-feira (04)...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 17:30

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 17:30
Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
O Palmeiras deu sequência nesta quarta-feira (04) à preparação para o confronto contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. No treino, o treinador Abel Ferreira contou com a volta de Dudu, que desfalcou o time no Choque-Rei, mas voltou a treinar sem restrições com o restante do elenco.
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Além dele, Rony, Luiz Adriano e Danilo Barbosa, em fase final de transição física, e o lateral esquerdo Joaquín Piquerez, contratado recentemente, também participaram integralmente das atividades.
Em campo, Abel Ferreira comandou um treino técnico de uma hora com pausas para orientações. Divididos em quatro grupos, os jogadores realizaram um trabalho de posse de bola, balanços e infiltrações com finalizações. Por fim, alguns atletas praticaram cobranças de faltas e outros realizaram atividades específicas.
Veja a tabela completa do BrasileirãoAinda sem condições de jogo, o lateral Jorge deu sequência ao seu cronograma especial de recondicionamento físico, proposto pelo Núcleo de Saúde e Performance.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras entra em campo novamente no próximo sábado (08), às 21h (horário de Brasília), contra o Fortaleza, fora de casa, pela 15ª rodada do Brasileirão.

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