Dudu treina sem restrições, e Palmeiras dá sequência à preparação para jogo contra Fortaleza

Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras

O Palmeiras deu sequência nesta quarta-feira (04) à preparação para o confronto contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. No treino, o treinador Abel Ferreira contou com a volta de Dudu, que desfalcou o time no Choque-Rei, mas voltou a treinar sem restrições com o restante do elenco.

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Além dele, Rony, Luiz Adriano e Danilo Barbosa, em fase final de transição física, e o lateral esquerdo Joaquín Piquerez, contratado recentemente, também participaram integralmente das atividades.

Em campo, Abel Ferreira comandou um treino técnico de uma hora com pausas para orientações. Divididos em quatro grupos, os jogadores realizaram um trabalho de posse de bola, balanços e infiltrações com finalizações. Por fim, alguns atletas praticaram cobranças de faltas e outros realizaram atividades específicas.

Veja a tabela completa do BrasileirãoAinda sem condições de jogo, o lateral Jorge deu sequência ao seu cronograma especial de recondicionamento físico, proposto pelo Núcleo de Saúde e Performance.

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