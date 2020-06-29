Dudu teria pedido para ser negociado em reunião com o Palmeiras

Crédito: Felipe Correia/Lancepress!

O atacante Dudu, do Palmeiras, teria pedido para ser negociado com o Al-Duhail, do Qatar, em reunião realizada na última semana com o clube alviverde. O principal motivo seria a acusação de agressão feita pela ex-mulher do jogador, Mallu Ohana.

As informações foram divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola em seu blog no Yahoo, nesta manhã. A semana é decisiva para Dudu e para o Palmeiras, visto que uma proposta oficial ainda não foi feita pelo Al-Duhail, mas deve ser realizada em breve. As cifras giram em torno dos 13 milhões de euros (R$ 79,6 milhões), com a possibilidade de a transferência chegar até os 15 milhões de euros (R$ 91,8 milhões), dependendo de metas a serem cumpridas pelo atleta.

Além disso, ainda segundo o blog, o Palmeiras teria direito a 100% dos valores, no entanto, precisaria repassar R$ 15 milhões à Crefisa, patrocinadora que bancou metade dos direitos do jogador em 2017, enquanto o Cruzeiro, clube formador, ficaria com R$ 3 milhões.E MAIS:Jornal do Qatar aponta 'brilhantismo' de Dudu em título brasileiro Ex tenta impedir Dudu de deixar país, mas não deve barrar oferta LANCE! Espresso: Se Dudu sair, Palmeiras se livra do bode na salaRepresentantes de Dudu iniciaram as conversas com o time do Oriente Médio há cerca de uma semana, antes mesmo de o jogador ser acusado de agredir sua ex-mulher, na segunda-feira passada. O Palmeiras sempre esteve ciente do andamento das negociações e, na última sexta-feira, uma reunião, na qual o camisa 7 indicou que gostou do que ouviu, concluiu a proposta, que oferece ao atacante um contrato de três anos, com salário superior ao que recebe hoje.

A tendência de saída não tem somente a aprovação de Dudu como motivo. O Palmeiras sabe que dificilmente conseguirá transações por cifras muito maiores em uma época de pandemia de coronavírus, com a crise econômica afetando a todos - ter quase R$ 80 milhões em mãos facilitaria muito a situação atual. Além disso, o clube economizaria com um alto salário e faria uma negociação de alto valor para um jogador de 28 anos, mesmo sendo ídolo.