Dudu só deve ir ao Qatar no final desta semana e segue treinando

O Palmeiras atendeu à solicitação de Dudu para ir ao Qatar antes mesmo de assinar com o Al Duhail. Porém, ao contrário do que se esperava, o embarque do atacante não ocorrerá nesta terça-feira. Foi necessário um ajuste de agenda que adia o embarque para o final desta semana, arrastando ainda mais a conclusão da transferência - já há um acordo verbal, mas não assinado. Enquanto isso, o jogador segue treinando na Academia de Futebol.