Dudu só deve ir ao Qatar no final desta semana e segue treinando

O Palmeiras atendeu à solicitação de Dudu para ir ao Qatar antes mesmo de assinar com o Al Duhail. Porém, ao contrário do que se esperava, o embarque do atacante não ocorrerá nesta terça-feira. Foi necessário um ajuste de agenda que adia o embarque para o final desta semana, arrastando ainda mais a conclusão da transferência - já há um acordo verbal, mas não assinado. Enquanto isso, o jogador segue treinando na Academia de Futebol.
Na semana passada, o camisa 7 pediu ao Verdão para ir pessoalmente ao Oriente Médio. A ideia é conhecer as dependências do clube, os dirigentes, a comissão técnica e os jogadores do elenco. A expectativa é de que assine o contrato com a equipe do Qatar, concluindo a negociação. Não está descartado que permaneça no país, pois, em 3 de agosto, já fica liberada a inscrição de atletas vindos do exterior.