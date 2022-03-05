Dudu se torna atleta com mais títulos no século pelo Palmeiras e mira marca de ídolo histórico

Líder de uma série de marcas pelo Palmeiras, o atacante Dudu ergueu seu sétimo troféu pelo clube na última quarta-feira (2) após a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, no Allianz Parque. Com a inédita Recopa Sul-Americana, o camisa 7 se tornou o atleta alviverde com o maior número de conquistas no século XXI, igualando-se ao goleiro Jailson, que defendeu o time de 2015 até o ano passado.- Conquistar mais um título pelo Palmeiras é absolutamente incrível. É um sentimento maravilhoso. Agora já são sete títulos oficiais aqui em pouco tempo. Cada um deles com um significado especial e fruto do grande trabalho realizado nos últimos anos por todos dentro do clube, desde nós, jogadores, até o pessoal que cuida de nós todos os dias lá no CT. Sem a ajuda dessas pessoas, nada seria possível.

E para quem que o camisa 7, maior ídolo atual do elenco, está satisfeito, ele dá o recado de que busca ampliar o seu recorde.

- A temporada ainda está só começando e a minha motivação continua a mesma por novos títulos. Teremos grandes campeonatos em 2022 e iremos brigar por todos.

Dudu iniciou a sua vencedora trajetória no Palmeiras em 2015, quando se tornou um dos símbolos da reestruturação do clube nas temporadas seguintes e alcançou o status de ídolo, sendo protagonista do elenco nas conquistas da Copa do Brasil de 2015, dos Brasileiros de 2016 e 2018 e do Paulistão de 2020. Antes de dar uma pausa de uma temporada na sua passagem de sucesso pelo Verdão para defender o Al Duhail, do Catar, o craque ainda participou do início da campanha do título da Libertadores de 2020.

De volta ao Palmeiras no ano passado, o atacante seguiu dando alegrias para os palmeirenses com grandes atuações em mais uma conquista da Libertadores. E, agora, da Recopa.

- Todo o nosso grupo está de parabéns pela atuação nos dois jogos da decisão e pelo o que estamos fazendo nas últimas temporadas. Foi muito bom comemorar mais um título na nossa casa, ao lado da nossa torcida. A gente estava com saudade disso, desse ambiente ao lado do nosso torcedor. A alegria é grande, escrevemos nossos nomes em mais um momento histórico do Palmeiras, mas já estamos focados na sequência do Paulista e no jogo do fim de semana, contra o Guarani. Logo depois, já teremos uma sequência bem dura pela frente, com vários clássicos. É focar e encaminhar nossa classificação para a fase final do Estadual.

Somando suas duas passagens, Dudu já disputou 341 partidas pelo Palmeiras, marcou 77 gols e deu 82 assistências. É o maior artilheiro do atual elenco e do clube no século, o principal goleador palmeirense na era dos pontos corridos (43) e o segundo em toda a história do Brasileirão, atrás apenas de César Maluco (61). Ele também é o líder do ranking de gols, assistências, atuações e vitórias do Palmeiras no Allianz Parque.

Considerando a época de Parque Antártica, aliás, apenas oito jogadores na história atuaram mais vezes do que Dudu na casa palmeirense. Com 145 jogos no estádio, o camisa 7 igualará, na próxima vez em que entrar em campo na arena, outro ídolo histórico da torcida, o zagueiro Luis Pereira, que disputou 146 jogos no local entre 1968 e 1975 e 1981 e 1984.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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